Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эндрю Гарфилд признался, что у него есть секретные аккаунты в социальных сетях

У актера нет публичного аккаунта в социальных сетях
Эндрю Гарфилд
Эндрю ГарфилдИсточник: Legion-Media.ru

Эндрю Гарфилд — один из многих знаменитостей, у которых нет публичного аккаунта в социальных сетях. Однако в новом интервью он признался, что завел несколько тайных страничек.

«Я такой же несовершенный, как и все остальные. Потому что я человек, а человеческую склонность к зависимости никто не отменял. И я не застрахован от этого. У меня нет официальных соцсетей. Но на некоторых площадках у меня есть фейковые аккаунты. И мне приходится быть очень, очень дисциплинированным», — поделился Эндрю с Associated Press. 

Пару лет назад Гарфилд и его партнерша по фильму «Время жить» Флоренс Пью уже признавались в наличии секретных аккаунтов в соцсетях.

Ранее в сети появилось фото Эндрю Гарфилда после кардинальной смены имиджа.