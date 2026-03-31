Эндрю Гарфилд признался, что у него есть секретные аккаунты в социальных сетях

Эндрю Гарфилд — один из многих знаменитостей, у которых нет публичного аккаунта в социальных сетях. Однако в новом интервью он признался, что завел несколько тайных страничек.
«Я такой же несовершенный, как и все остальные. Потому что я человек, а человеческую склонность к зависимости никто не отменял. И я не застрахован от этого. У меня нет официальных соцсетей. Но на некоторых площадках у меня есть фейковые аккаунты. И мне приходится быть очень, очень дисциплинированным», — поделился Эндрю с Associated Press.
Пару лет назад Гарфилд и его партнерша по фильму «Время жить» Флоренс Пью уже признавались в наличии секретных аккаунтов в соцсетях.
