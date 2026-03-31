Меган Маркл может вновь стать актрисой

Неожиданно о дальнейшей судьбе Маркл высказался Эрик Робертс, старший брат Джулии Робертс
Меган Маркл в фильме «Как найти мужа»

Меган Маркл, возможно, придется вернуться к актерской деятельности, после напряжения отношений с Netflix и нескольких бизнес-неудач. 44-летняя герцогиня Сассекская ранее играла роль Рэйчел Зейн в американской юридической драме «Форс-мажоры» с 2011 по 2017 год.

Напомним, в 2020 году, супруги подписали пятилетний контракт с Netflix, условия которого в прошлом году были пересмотрены. Теперь потоковый гигант имеет право отказаться от проектов Сассекских, если посчитает их потенциально убыточными. Боссы Netflix попросту устали от того, что Гарри и Меган продолжают продавать переработанные версии одной и той же истории о своем уходе из королевской семьи.

Меган Маркл в сериале «Форс-мажоры»

Неожиданно о дальнейшей судьбе Маркл высказался Эрик Робертс, старший брат Джулии Робертс. Он уверен, что бывшей актрисе стоит сменить амплуа и вернуться к актерской деятельности. В беседе с Daily Mail Робертс заявил: «Она вернется».

Элиза, кастинг-директор и жена Эрика, добавила: «Время пришло. Меган нужно вернуться к работе. Я уверена, что вся ее семья поддержит ее, она потрясающая».

Ранее Джек Куэйд рассказал о съемках с Меган Маркл в фильме «Близкие друзья».