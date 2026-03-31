Меган Маркл может вновь стать актрисой

Напомним, в 2020 году, супруги подписали пятилетний контракт с Netflix, условия которого в прошлом году были пересмотрены. Теперь потоковый гигант имеет право отказаться от проектов Сассекских, если посчитает их потенциально убыточными. Боссы Netflix попросту устали от того, что Гарри и Меган продолжают продавать переработанные версии одной и той же истории о своем уходе из королевской семьи.