Гендиректор «Ленфильма»: киностудия постепенно погасит все свои долги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. «Ленфильм» постепенно ликвидирует свою кредиторскую задолженность. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор киностудии Надежда Андрющенко.
Глава кинокомпании отметила, что главной задачей в 2025 году был пересмотр экономической модели предприятия, и основные корректировки были направлены на достижение прибыльности, преодоление кризисных явлений и стабилизацию операционной деятельности. «В рамках реструктуризации бизнес-модели студия урегулирует споры путем заключения мировых соглашений и постепенной ликвидации кредиторской задолженности», — сказала Андрющенко.
По ее словам, у экономики «Ленфильма» сегодня две основные опоры: дистрибуция контента после 2004 года и «Золотой коллекции», оказание кинопроизводственных услуг, а также культурные проекты — кинопоказы, экскурсионные и событийные мероприятия, которые становятся важной частью бюджета. На студии намерены реализовать ее потенциал благодаря профессиональному и прозрачному руководству, а также содействию властей Петербурга, подчеркнула она.
В начале февраля 2026 года сто процентов акций «Ленфильма» перешли в собственность города. Тогда губернатор города Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский посетили киностудию, где встретились с ее сотрудниками и ветеранами. Отвечая позднее на вопросы журналистов, спикер петербургского парламента отмечал, что «[киностудия] досталась полностью со всеми долгами, которые есть на сегодняшний момент» и что «город будет этим заниматься». Объем долговых обязательств не назывался.
Губернатор на февральской встрече с коллективом студии заявил, что усилия города будут направлены на возвращение ей позиций одного из лидеров отечественной киноиндустрии. В дальнейшем «Ленфильм» должен стать всероссийской площадкой исторического, патриотического и детского кино, отмечал он.