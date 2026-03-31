Гендиректор «Ленфильма»: киностудия постепенно погасит все свои долги

В начале февраля 2026 года сто процентов акций «Ленфильма» перешли в собственность города. Тогда губернатор города Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский посетили киностудию, где встретились с ее сотрудниками и ветеранами. Отвечая позднее на вопросы журналистов, спикер петербургского парламента отмечал, что «[киностудия] досталась полностью со всеми долгами, которые есть на сегодняшний момент» и что «город будет этим заниматься». Объем долговых обязательств не назывался.