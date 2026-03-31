Гендиректор «Ленфильма»: киностудия намерена «открыть двери» для анимации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. «Ленфильм» в перспективе «откроет двери» для анимации и нестандартной документалистики. Своим видением дальнейшего развития киностудии ее генеральный директор Надежда Андрющенко поделилась в интервью ТАСС.
«Для меня “Ленфильм” будущего — это уникальный сплав традиций и самых смелых экспериментов. Через 10 лет это будет студия, которая использует новейшие технологии, чтобы рассказывать истории ярче и глубже. Мы не будем замыкаться в рамках игрового кино — откроем двери для анимации, для нестандартной документалистики», — сказала Андрющенко. Она возглавляет киностудию с конца 2024 года.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов Великой Отечественной войны и творческих союзов и подписал указ о передаче «Ленфильма» в ведение Петербурга.
На встрече с коллективом студии в феврале 2026 года губернатор Александр Беглов заявил, что город поможет «Ленфильму» вернуть позиции одного из лидеров российской киноиндустрии. Отмечалось, что профессиональное сообщество видит в «Ленфильме» всероссийский центр по созданию исторического, патриотического и детского кино, где будут снимать фильмы о людях, судьбах и ключевых событиях российской истории — от древнейших времен до современности.
5 марта «Ленфильму» исполнилось 112 лет. На киностудии было снято более 1 500 кинокартин. Каждый год на «Ленфильме» реализуются более 150 разных проектов — от рекламных роликов и клипов до фильмов «Майор Гром», «Воздух» или сериалов «Король и Шут», «Мастер и Маргарита». Среди вышедших недавно собственных картин студии — славянское фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея», документальная лента «Блокадный зоопарк» о буднях ленинградского зоосада в период вражеской осады города. К выходу в прокат готовится драма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой в главных ролях.