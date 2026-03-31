Гендиректор «Ленфильма»: киностудия намерена «открыть двери» для анимации

5 марта «Ленфильму» исполнилось 112 лет. На киностудии было снято более 1 500 кинокартин. Каждый год на «Ленфильме» реализуются более 150 разных проектов — от рекламных роликов и клипов до фильмов «Майор Гром», «Воздух» или сериалов «Король и Шут», «Мастер и Маргарита». Среди вышедших недавно собственных картин студии — славянское фэнтези «Сказки темного леса. Ворожея», документальная лента «Блокадный зоопарк» о буднях ленинградского зоосада в период вражеской осады города. К выходу в прокат готовится драма «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой в главных ролях.