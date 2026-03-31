Бизнес Ренаты Литвиновой в России терпит многомиллионные убытки

В последний раз фирма приносила доход в 2021-м, заработав тогда 5,5 млн рублей
Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Компания Рида Косметикс, принадлежащая Ренате Литвиновой, завершила прошедший финансовый год с серьезными потерями. Как сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT, размер чистого убытка составил 5,3 млн рублей. Негативная тенденция наметилась еще в 2022 году, и с тех пор показатели предприятия стабильно снижаются.

В последний раз фирма приносила доход в 2021-м, заработав тогда 5,5 млн рублей. С того момента финансовое положение организации постоянно ухудшалось, а падение выручки приобрело системный характер.

Вероятно, подобные экономические показатели не сильно тревожат актрису. Значительные средства артистки остаются в банковской системе страны: на различных счетах у нее накоплено 22,6 млн рублей. Примечательно, что только за последние четыре года пассивный доход от процентов составил 3,1 млн.

Рената Литвинова / фото: соцсети
Рената Литвинова / фото: соцсети

Кроме того, в российской столице у звезды сохраняется внушительный портфель недвижимости. Общая стоимость активов достигает 203 млн рублей. В собственности находятся просторный дом в Троицке, а также две квартиры в Москве, одну из которых ранее переписала на Земфиру (внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов)

В автопарке знаменитости до сих пор числится девятилетний автомобиль Лексус, оцениваемый в 4 млн рублей. Напомним, сама владелица активов после начала специальной военной операции перебралась жить в Париж.

