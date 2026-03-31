72-летний актер фильма «Дорогая, я уменьшил детей» попал на фото папарацци

Актер фильма «Дорогая, я уменьшил детей» Рик Морэнис попал на фото папарацци

Канадский и американский актер и комедиант Рик Морэнис попал на фото папарацци во время прогулки. Материал приводит Daily Mail.

Рик МорэнисИсточник: Legion-Media.ru

72-летнюю звезду фильмов «Дорогая, я уменьшил детей» и «Охотники за привидениями» запечатлели на улице в Нью-Йорке. Он предстал перед камерами в синем джемпере поло, светло-серых брюках и коричневых ботинках, а также в бейсболке и очках в черепаховой оправе.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Хороший человек и прекрасный актер», «Как же я по нему скучал», «В свои 72 года выглядит великолепно. “Магазинчик ужасов” — один из моих любимых фильмов», «Хороший человек, который больше заботится о своей семье, чем о деньгах или славе», — заявили они.

Известно, что в 1991 году Морэнис овдовел. Во второй половине 1990-х он постепенно отошел от кинокарьеры, чтобы сосредоточиться на воспитании детей. После потери супруги Энн Бельски, боровшейся с раком груди, артист больше не женился.