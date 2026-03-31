Новое фото 61-летней Моники Беллуччи вызвало ажиотаж в сети

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поделилась фото со съемки для итальянской версии журнала Vogue и вызвала ажиотаж в сети. Публикация и комментарии появились в ее блоге.
61-летняя знаменитость позировала в салоне автомобиля, сидя за рулем. Она предстала перед камерой в сером кардигане, колготках и черном мини-платье, которое было оформлено глубоким декольте и кружевами. Визажисты дополнили образ звезды ярким макияжем глаз.
Поклонники восхитились снимком Беллуччи в комментариях под постом. «Боже мой, ты прекрасна!», «Красивая женщина», «Великолепная», «Самое красивое создание на свете», «Внеземная красота», — высказывались они.
Ранее младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые снялась для глянца.