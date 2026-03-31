Александра Бортич заявила, что сменила профессию

Актриса Александра Бортич стала диджеем, пока в ее актерской карьере началась пауза. Об этом она сообщила корреспондентам «Пятого канала» на премьере документальной картины «В Хогвартс я не попал».
Бортич объяснила, что пока не планирует возвращаться к напряженному графику работы в кино, поэтому пробует силы в другом направлении.
«У меня появился диджеинг, он мне очень нравится. Когда я снимаюсь, у меня на это не хватало времени. Сейчас есть время, езжу в разные города. Мне нравится, это классно. Люди очень рады, что я к ним приехала, а я рада для них выступать, и у нас очень взаимная любовь всегда случается», — поделилась она.
Идея попробовать себя за диджейским пультом преследовала актрису давно, но реализовать ее удалось только летом 2025 года. Дебют состоялся на открытии обновленного буфета в театре на Бронной, где служит Бортич. Сама она скромно оценивает свои текущие успехи, отмечая, что пока получается «не очень», но она активно работает над совершенствованием навыков. При этом актриса подчеркнула, что не намерена полностью покидать актерскую профессию.
