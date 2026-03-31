Гендиректор «Ленфильма»: киностудия привлечет молодые таланты со всей России

После решения о переводе «Ленфильма» в городское подчинение в Смольном отмечали, что в планах города — привлекать молодых талантливых режиссеров, которые будут создавать сильные фильмы о стране и ее героях, в том числе рассчитанные на детскую и юношескую аудиторию. Губернатор Александр Беглов заявил, что обновленный «Ленфильм» станет центром патриотического и исторического кино. Концепция развития студии предусматривает модернизацию выставочного центра, кинотеатра, проведение фестивалей, ремонт и реставрацию исторических зданий.