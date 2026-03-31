Гендиректор «Ленфильма»: киностудия привлечет молодые таланты со всей России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. «Ленфильм» станет точкой притяжения для молодых талантов со всей России. Своим мнением о том, какой будет киностудия через 10 лет, в интервью ТАСС поделилась ее генеральный директор Надежда Андрющенко.
«Я уверена, что студия станет настоящим магнитом для талантливой молодежи со всей страны, местом, где интересно работать и расти. Мы будем активно участвовать в мировом контексте, представлять наши новые проекты на международных фестивалях», — сказала руководитель студии, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом, подчеркнула Андрющенко, для нее принципиально важно, чтобы, становясь высокотехнологичным и инновационным центром, студия с более чем вековой историей сохранила «ту неповторимую ауру, тот культурный код, который делает ее “Ленфильмом”».
Президент России Владимир Путин 2 декабря 2025 года подписал указ о передаче 100% акций «Ленфильма» из федеральной собственности в собственность Санкт-Петербурга.
После решения о переводе «Ленфильма» в городское подчинение в Смольном отмечали, что в планах города — привлекать молодых талантливых режиссеров, которые будут создавать сильные фильмы о стране и ее героях, в том числе рассчитанные на детскую и юношескую аудиторию. Губернатор Александр Беглов заявил, что обновленный «Ленфильм» станет центром патриотического и исторического кино. Концепция развития студии предусматривает модернизацию выставочного центра, кинотеатра, проведение фестивалей, ремонт и реставрацию исторических зданий.