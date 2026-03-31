Гендиректор «Ленфильма» назвала картины о Петербурге летописью для потомков

Среди кинопроектов, которые находятся в работе у «Ленфильма», документальный фильм о комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, а также «Петербург Поднебесный» — исследование китайской культуры в городе на Неве. Кроме того, недавно закончились съемки двух проектов — художественного полнометражного фильма режиссера Владимира Захаренко «На краю детства» о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде, а также документальной ленты «Мечты под огнем» о студентах из Мариуполя, которые учатся в старейшем театральном вузе страны — РГИСИ. На этапе подготовки — проект «Юный князь. Александр Невский».