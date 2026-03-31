Гендиректор «Ленфильма» назвала картины о Петербурге летописью для потомков

Надежда Андрющенко также подчеркнула, что фильмы о городе являются патриотическим высказыванием
Ленфильм
ЛенфильмИсточник: Legion-Media.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Картины о Санкт-Петербурге, его истории и жителях, которые создаются на «Ленфильме», являются патриотическим высказыванием и летописью современности, которая обращена к потомкам. Такое мнение высказала в интервью ТАСС генеральный директор киностудии Надежда Андрющенко.

В декабре 2026 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» Санкт-Петербургу. Позднее губернатор города Александр Беглов, говоря о дальнейших путях развития студии, заявил, что «Ленфильм» должен стать всероссийской площадкой исторического, патриотического и детского кино.

«Здесь важно понимать, что патриотическое и историческое кино — это не жанровые категории, а тематические направления. Патриотизм в кинематографе не ограничивается батальными сценами или образами великих предков. Фильм, который искренне рассказывает о нашем городе, повседневной жизни его жителей, их мечтах и трудностях, также является патриотическим высказыванием. Это летопись сегодняшнего дня, обращенная к потомкам», — сказала руководитель киностудии.

Среди кинопроектов, которые находятся в работе у «Ленфильма», документальный фильм о комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, а также «Петербург Поднебесный» — исследование китайской культуры в городе на Неве. Кроме того, недавно закончились съемки двух проектов — художественного полнометражного фильма режиссера Владимира Захаренко «На краю детства» о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде, а также документальной ленты «Мечты под огнем» о студентах из Мариуполя, которые учатся в старейшем театральном вузе страны — РГИСИ. На этапе подготовки — проект «Юный князь. Александр Невский».

История студии насчитывает более века. Здесь прошел первый в стране кинопоказ, работали выдающиеся режиссеры и актеры. На «Ленфильме» снято более 1,5 тыс. картин, многие из которых являются частью «золотого фонда» отечественного кинематографа. В их числе — «Чапаев», «Небесный тихоход», «Золушка», «Петр Первый», «Гамлет», «Собачье сердце» и другие.