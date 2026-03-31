Проект, который находится в разработке еще с момента выхода романа-сиквела 2019 года, наконец обрел конкретные очертания. В отличие от «Рассказа служанки», где главной героиней была Джун Осборн, помнившая жизнь до Гилеада, «Заветы» фокусируются на поколении, которое не знает иного мира. Это история о взрослении, поиске идентичности и восстании изнутри — о том, как юные жительницы теократической республики начинают осознавать чудовищность системы, в которой выросли. Шоураннер Брюс Миллер, сохранивший за собой пост главы проекта, обещает зрителям не менее напряженную и эмоциональную драму, но с новыми лицами и новым масштабом. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Заветы» и чего от него ждать.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Заветы»
Премьера первого сезона «Заветов» состоится 8 апреля 2026 года. В этот день на стриминговой платформе Hulu, а также на Disney+ (в рамках международного дистрибуции) будут выпущены сразу три первых эпизода. Далее новые серии будут выходить еженедельно, что позволит аудитории постепенно погружаться в мир Гилеада спустя четыре года после событий финального шестого сезона «Рассказа служанки».
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Заветы»
В центре нового сериала — три ключевые героини, чьи судьбы переплетутся в борьбе с режимом Гилеада. Создатели сделали ставку на молодых актрис, которым предстоит нести основную драматическую нагрузку, а также на проверенных звезд «Рассказа служанки».
Главные роли исполнили:
Чейз Инфинити появится в роли Агнес Маккензи. Актриса, ставшая известной после работы в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» (2025), воплощает на экране взрослую Ханну — дочь Джун, которая выросла в Гилеаде и не помнит своей настоящей семьи. Ее героиня — одна из тех, кому предстоит сделать решающий выбор между комфортом внутри системы и борьбой за свободу.
Люси Холлидэй исполнит роль Дейзи. Героиня, чья жизнь переворачивается после того, как она узнает шокирующую правду о своем происхождении. По задумке авторов, ее персонаж станет катализатором многих событий.
Энн Дауд сыграет тетку Лидию. Единственный главный персонаж, перекочевавший из «Рассказа служанки» в центр повествования. Ее героиня, окончательно разочаровавшаяся в Гилеаде, продолжит тайно сотрудничать с сопротивлением, рискуя собственной жизнью.
Также в сериале снялись Ева Фут, Заррин Дарнелл-Мартин, Мэйбл Ли, Кира Гулойен, Эми Сайметц, Маттеа Конфорти, Изольда Ардис, Брэд Александер и другие.
Элизабет Мосс, исполнительница роли Джун Осборн, выступает продюсером спин-оффа, но ее появление перед камерой пока остается под вопросом. Шоураннер Брюс Миллер выразил надежду увидеть актрису хотя бы в камео, подчеркнув, что присутствие Джун будет ощущаться на протяжении всего сериала — особенно через ее дочь Агнес. Сама Мосс призналась, что не готова окончательно прощаться с персонажем, но точных планов по ее возвращению пока нет.
О чем будет 1-й сезон сериала «Заветы»
Действие «Заветов» разворачивается спустя несколько лет после финала «Рассказа служанки». Гилеад все еще удерживает власть над значительной частью территории бывших США, хотя сопротивление во главе с «Мэйдэем» продолжает наносить удары по режиму. Главное отличие от оригинала — в героях.
В центре внимания оказываются девушки, которые выросли в Гилеаде и не помнят жизни до его установления. Для них жестокие законы теократической республики — единственная известная реальность. Среди них — Агнес Маккензи (она же Ханна, дочь Джун), которая пытается найти свое место в системе, готовящей ее к роли послушной жены командора. Ее путь пересечется с судьбой Дейзи — девушки из Канады, чья жизнь переворачивается после раскрытия семейной тайны, связанной с Гилеадом.
Третья сюжетная линия посвящена тетке Лидие. Встав на путь предательства режима, она начинает тайно передавать сопротивлению информацию, способную уничтожить Гилеад изнутри. Сериал проследит, как три разные женщины — каждая со своими мотивами и страхами — приходят к одной цели, чтобы стать частью восстания, которое в конечном итоге приведет к падению республики.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Заветы»
Спин-офф «Рассказа служанки» уже успел обрасти любопытными деталями, которые выделяют его среди других проектов 2026 года.
Шоураннер Брюс Миллер неожиданно сравнил динамику отношений молодых героинь с культовой комедией «Дрянные девчонки». По его словам, в «Заветах» показано, как девушки пытаются сохранить свою идентичность и энергию в системе, которая провозглашает их священными, но при этом делает их абсолютно бесправными.
Маргарет Этвуд, автор романов-первоисточников участвовала в консультациях. Она напомнила, что Джун (в случае ее появления) должна оставаться в тени, поскольку ее персонаж находится в подполье. Этвуд подтвердила, что в финале книги Джун появляется, оставляя пространство для маневра создателям сериала.
Как отмечает Брюс Миллер, «Заветы» позволят лучше понять Джун — через те черты характера, которые передались ее дочери Агнес. По задумке авторов, Агнес становится взрывом, который вызвала искра, зажженная Джун в оригинальном сериале.
В отличие от «Рассказа служанки», где борьба долгое время шла в тени, в «Заветах» зрителей ждет более открытое противостояние, больше шпионских интриг и масштабных операций сопротивления. Проект обещает сохранить высокий уровень производственного качества, за который франшизу неоднократно награждали «Эмми».