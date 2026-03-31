Что известно о 1-м сезоне сериала «Заветы»: дата выхода и другие подробности проекта

Создатели «Рассказа служанки» расширяют вселенную антиутопии Маргарет Этвуд: спин-офф «Заветы» перенесет зрителей в мир Гиледа спустя несколько лет после событий финала. Рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала и кто из знакомых героев вернется на экран
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Заветы»

Проект, который находится в разработке еще с момента выхода романа-сиквела 2019 года, наконец обрел конкретные очертания. В отличие от «Рассказа служанки», где главной героиней была Джун Осборн, помнившая жизнь до Гилеада, «Заветы» фокусируются на поколении, которое не знает иного мира. Это история о взрослении, поиске идентичности и восстании изнутри — о том, как юные жительницы теократической республики начинают осознавать чудовищность системы, в которой выросли. Шоураннер Брюс Миллер, сохранивший за собой пост главы проекта, обещает зрителям не менее напряженную и эмоциональную драму, но с новыми лицами и новым масштабом. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Заветы» и чего от него ждать. 

Когда выйдет 1-й сезон сериала «Заветы»

Премьера первого сезона «Заветов» состоится 8 апреля 2026 года. В этот день на стриминговой платформе Hulu, а также на Disney+ (в рамках международного дистрибуции) будут выпущены сразу три первых эпизода. Далее новые серии будут выходить еженедельно, что позволит аудитории постепенно погружаться в мир Гилеада спустя четыре года после событий финального шестого сезона «Рассказа служанки».

Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Заветы»

Чейз Инфинити в сериале «Заветы»

В центре нового сериала — три ключевые героини, чьи судьбы переплетутся в борьбе с режимом Гилеада. Создатели сделали ставку на молодых актрис, которым предстоит нести основную драматическую нагрузку, а также на проверенных звезд «Рассказа служанки».

Главные роли исполнили:

  • Чейз Инфинити появится в роли Агнес Маккензи. Актриса, ставшая известной после работы в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» (2025), воплощает на экране взрослую Ханну — дочь Джун, которая выросла в Гилеаде и не помнит своей настоящей семьи. Ее героиня — одна из тех, кому предстоит сделать решающий выбор между комфортом внутри системы и борьбой за свободу.

  • Люси Холлидэй исполнит роль Дейзи. Героиня, чья жизнь переворачивается после того, как она узнает шокирующую правду о своем происхождении. По задумке авторов, ее персонаж станет катализатором многих событий.

  • Энн Дауд сыграет тетку Лидию. Единственный главный персонаж, перекочевавший из «Рассказа служанки» в центр повествования. Ее героиня, окончательно разочаровавшаяся в Гилеаде, продолжит тайно сотрудничать с сопротивлением, рискуя собственной жизнью.

Также в сериале снялись Ева Фут, Заррин Дарнелл-Мартин, Мэйбл Ли, Кира Гулойен, Эми Сайметц, Маттеа Конфорти, Изольда Ардис, Брэд Александер и другие.

Элизабет Мосс, исполнительница роли Джун Осборн, выступает продюсером спин-оффа, но ее появление перед камерой пока остается под вопросом. Шоураннер Брюс Миллер выразил надежду увидеть актрису хотя бы в камео, подчеркнув, что присутствие Джун будет ощущаться на протяжении всего сериала — особенно через ее дочь Агнес. Сама Мосс призналась, что не готова окончательно прощаться с персонажем, но точных планов по ее возвращению пока нет.

О чем будет 1-й сезон сериала «Заветы»

Кадр из сериала «Заветы»

Действие «Заветов» разворачивается спустя несколько лет после финала «Рассказа служанки». Гилеад все еще удерживает власть над значительной частью территории бывших США, хотя сопротивление во главе с «Мэйдэем» продолжает наносить удары по режиму. Главное отличие от оригинала — в героях.

В центре внимания оказываются девушки, которые выросли в Гилеаде и не помнят жизни до его установления. Для них жестокие законы теократической республики — единственная известная реальность. Среди них — Агнес Маккензи (она же Ханна, дочь Джун), которая пытается найти свое место в системе, готовящей ее к роли послушной жены командора. Ее путь пересечется с судьбой Дейзи — девушки из Канады, чья жизнь переворачивается после раскрытия семейной тайны, связанной с Гилеадом.

Третья сюжетная линия посвящена тетке Лидие. Встав на путь предательства режима, она начинает тайно передавать сопротивлению информацию, способную уничтожить Гилеад изнутри. Сериал проследит, как три разные женщины — каждая со своими мотивами и страхами — приходят к одной цели, чтобы стать частью восстания, которое в конечном итоге приведет к падению республики.

Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Заветы»

Спин-офф «Рассказа служанки» уже успел обрасти любопытными деталями, которые выделяют его среди других проектов 2026 года.

  • Шоураннер Брюс Миллер неожиданно сравнил динамику отношений молодых героинь с культовой комедией «Дрянные девчонки». По его словам, в «Заветах» показано, как девушки пытаются сохранить свою идентичность и энергию в системе, которая провозглашает их священными, но при этом делает их абсолютно бесправными.

  • Маргарет Этвуд, автор романов-первоисточников участвовала в консультациях. Она напомнила, что Джун (в случае ее появления) должна оставаться в тени, поскольку ее персонаж находится в подполье. Этвуд подтвердила, что в финале книги Джун появляется, оставляя пространство для маневра создателям сериала.

  • Как отмечает Брюс Миллер, «Заветы» позволят лучше понять Джун — через те черты характера, которые передались ее дочери Агнес. По задумке авторов, Агнес становится взрывом, который вызвала искра, зажженная Джун в оригинальном сериале.

  • В отличие от «Рассказа служанки», где борьба долгое время шла в тени, в «Заветах» зрителей ждет более открытое противостояние, больше шпионских интриг и масштабных операций сопротивления. Проект обещает сохранить высокий уровень производственного качества, за который франшизу неоднократно награждали «Эмми».

Кадр из сериала «Заветы»