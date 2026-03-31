Фильм «Группа крови» вышел в финал кинофестиваля в Макао

Номинанты были отобраны из более чем 1 тыс. заявок из 60 стран, среди которых Австралия, Германия, Иран, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский фильм «Группа крови» вошел в число финалистов международного кинофестиваля Asian Art Film Festival (AAFF), который проходит в китайском Макао. Картина номинирована на премию «Золотой буревестник» за лучший художественный фильм, сообщили в пресс-службе кинокомпании «Триикс медиа».

«По итогам голосования жюри Asian Art Film Festival (AAFF) шесть картин были номинированы на премию “Золотой буревестник” за лучший художественный фильм, включая один российский — “Группа крови”, один южнокорейский и четыре китайских», — говорится в сообщении.

Кадр из фильма «Группа крови»

«Это большая честь и повод для гордости, что “Группа крови” выделилась среди многочисленных работ по всему миру. Еще раз поздравляем фильм с достижением непрерывных успехов», — говорится в уведомлении Европейско-Азиатской культурной ассоциации и Европейско-Азиатской международной киноассоциации, поступившем в кинокомпанию. Его текст приводит пресс-служба «Триикс медиа».

Кадр из фильма «Группа крови»

Организаторы AAFF отметили, что номинанты были отобраны из более чем тысячи заявок из 60 стран, среди которых Австралия, Германия, Иран, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоится в мае 2026 года в Макао.

О фильме

События картины «Группа крови» разворачиваются в ноябре 1943 года. Фашисты привозят очередную партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый «детский приют». Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Детей используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег.

Кадр из фильма «Группа крови»

Фильм создан кинокомпанией «Триикс медиа» при поддержке Фонда кино, Национального центра исторической памяти при президенте РФ, Российского военно-исторического общества, «Газпром-медиа холдинга» и Движения первых. Режиссером выступил Максим Бриус.