Фильм «Группа крови» вышел в финал кинофестиваля в Макао

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский фильм «Группа крови» вошел в число финалистов международного кинофестиваля Asian Art Film Festival (AAFF), который проходит в китайском Макао. Картина номинирована на премию «Золотой буревестник» за лучший художественный фильм, сообщили в пресс-службе кинокомпании «Триикс медиа».
«По итогам голосования жюри Asian Art Film Festival (AAFF) шесть картин были номинированы на премию “Золотой буревестник” за лучший художественный фильм, включая один российский — “Группа крови”, один южнокорейский и четыре китайских», — говорится в сообщении.
«Это большая честь и повод для гордости, что “Группа крови” выделилась среди многочисленных работ по всему миру. Еще раз поздравляем фильм с достижением непрерывных успехов», — говорится в уведомлении Европейско-Азиатской культурной ассоциации и Европейско-Азиатской международной киноассоциации, поступившем в кинокомпанию. Его текст приводит пресс-служба «Триикс медиа».
Организаторы AAFF отметили, что номинанты были отобраны из более чем тысячи заявок из 60 стран, среди которых Австралия, Германия, Иран, Сингапур, США, Франция, Южная Корея и Япония. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоится в мае 2026 года в Макао.
О фильме
События картины «Группа крови» разворачиваются в ноябре 1943 года. Фашисты привозят очередную партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый «детский приют». Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Детей используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег.
Фильм создан кинокомпанией «Триикс медиа» при поддержке Фонда кино, Национального центра исторической памяти при президенте РФ, Российского военно-исторического общества, «Газпром-медиа холдинга» и Движения первых. Режиссером выступил Максим Бриус.