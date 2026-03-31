Фильм «Группа крови» вышел в финал кинофестиваля в Макао

События картины «Группа крови» разворачиваются в ноябре 1943 года. Фашисты привозят очередную партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый «детский приют». Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Детей используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег.