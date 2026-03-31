«Костомаров» — российская спортивная драма режиссера Сарика Андреасяна о фигуристе Романе Костомарове. Проект основан на реальных событиях и рассказывает о судьбе спортсмена, который сумел вернуться к жизни после тяжелого испытания. Сам Костомаров участвует в работе над фильмом в качестве сопродюсера.
Известно ли, когда выйдет фильм «Костомаров» (2027)
Съёмки фильма «Костомаров» стартовали 17 марта 2026 года. Точная дата премьеры на данный момент не объявлена, так как проект находится в активной стадии производства и график релиза еще формируется.
При этом, по предварительным данным, выход картины может состояться в 2027 году. Создатели отмечают, что это будет не классическая спортивная биография, а многослойная драма о жизни Романа Костомарова — о преодолении, личных испытаниях, любви и внутреннем обновлении человека. Фильм «Костомаров» делает акцент не только на спортивных достижениях, но и на человеческой истории, которая стоит за ними.
О чем будет фильм «Костомаров» (2027)
Фильм «Костомаров» расскажет о пути фигуриста Романа Костомарова — от детства и первых серьезных тренировок до высшей точки спортивной карьеры, олимпийского золота в Турине в 2006 году, которое он завоевал в паре с Татьяной Навкой. В центре истории также его личная жизнь и поддержка семьи, прежде всего супруги Оксаны Домниной, которая сопровождала спортсмена на разных этапах его пути.
Отдельная часть сюжета посвящена событиям 2023 года, когда Костомаров был госпитализирован с тяжелой пневмонией. Состояние спортсмена стремительно ухудшилось, и ему потребовалась интенсивная терапия, включая подключение к аппаратам жизнеобеспечения. Болезнь привела к серьезным осложнениям, в результате которых врачам пришлось принимать радикальные решения, чтобы сохранить ему жизнь. В общей сложности спортсмен провел в больнице 175 дней.
Сарик Адреасян подчеркивает, что проект выходит за рамки классической спортивной биографии. В основе картины — история человека, оказавшегося в критической ситуации и сумевшего пройти через нее. Особое внимание уделено не только спортивным достижениям, но и личным испытаниям, отношениям, поддержке близких и внутреннему перерождению героя.
Кто снимается в фильме «Костомаров» (2027)
Главную роль фигуриста Романа Костомарова в фильме исполнит Кирилл Зайцев. Образ его супруги, Оксаны Домниной, воплотит Анна Снаткина.
Известно, что Кирилл Зайцев работает над физической формой и осваивает элементы фигурного катания, чтобы максимально достоверно передать спортивные программы на экране. В интервью он отмечал, что для него важной частью подготовки стало глубокое погружение в личную историю Костомарова, в том числе общение с самим спортсменом и его окружением.
Анна Снаткина также уделяет большое внимание проработке роли: она изучает архивные материалы и биографию Оксаны Домниной, а также личные истории семьи. По ее подходу к роли, ключевым элементом образа становится эмоциональная составляющая отношений героев и их взаимная поддержка, которая проходит через все этапы истории.
Где проходят съемки фильма «Костомаров» (2027)
Съёмки фильма «Костомаров» проходят в Сочи. Именно этот город связан с одним из ключевых моментов в жизни фигуриста Романа Костомарова.
Именно в Сочи в августе 2023 года он впервые вышел на лед после тяжелой болезни и длительного восстановления. Этот эпизод станет одной из важных сцен будущей картины, поскольку символизирует возвращение спортсмена к жизни и спорту после критического периода.