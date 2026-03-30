Екатерина Гусева вспомнила о съемках у Говорухина в день его 90-летия

Екатерина Гусева приняла участие в создании документального фильма «Народный избранник» Алисы Романовой. Картина была специально снята к 90-летию со дня рождения Станислава Говорухина, которое отмечалось 29 марта.
Актриса поделилась воспоминаниями о работе с режиссером над фильмом Weekend в 2013 году. Она рассказала, как Станислав Сергеевич вел себя на площадке и какие советы давал актерам.
«Когда он снимал Weekend, он никуда не спешил, просто кайфовал от процесса, от каждой секунды экранного времени и наслаждался вот этой стилистикой нуар», — отметила Гусева.
Она также вспомнила, что Говорухин показывал Максиму Матвееву, как правильно нужно пройтись по металлическому карнизу дома, по которому стекает дождевая вода. По словам актрисы, Матвеев делал это на высоте трех этажей, причем без страховки.
В картине также сыграла Юлия Хлынина. Участие в этом проекте стало для нее дебютным. Она тогда еще была студенткой Школы-студии МХАТ.
Актриса рассказала, что они со Станиславом Сергеевичем познакомились на «Мосфильме». Их первая встреча длилась полтора-два часа вместо отведенных 15 минут. Хлынина с упоением вспоминала режиссера.
«Вот эта легкость, подвижность, юмор, доброта. Несмотря на нашу с ним очень большую по годам разницу в возрасте, у меня было ощущение, что мы давно друг друга знаем и что мы дружим. Он очень быстро включался во все молодежные приколы, и, что удивительно, я никогда от него не чувствовала снобизма, надменного консерватизма, желания наставничать, делить на белое и черное», — высказалась актриса.
Станислав Говорухин ушел из жизни в 2018 году. Ему было 82 года.
