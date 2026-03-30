Марк Эйдельштейн накануне появился на премьере фильма «Космос засыпает», в котором он сыграл одну из главных ролей. Журналисты, общаясь с 24-летним актером, задали ему вопрос о прошедшей премии «Оскар 2026».
Артист высказался о результатах церемонии, а также назвал фильм, который он считает лучшим.
«"Хамнет" — самое крутое кино в этом году. Это первый фильм, за просмотром которого я четыре раза заплакал. Это великолепное кино. Если кто-то не смотрел “Хамнет” — пожалуйста, посмотрите. Это просто удивительного свойства кино», — высказался Эйдельштейн.
Также у него спросили, заслужил ли Майкл Б. Джордан награду в номиции «Лучшая мужская роль» за роль в фильме «Грешники». Актер отметил, что не ему решать, кто достоин побед, а кто нет.
Кроме того, журналисты поинтересовались, почему Тимоти Шаламе, которого называют голливудским двойником Эйдельштейна, не стал обладателем «Оскара» в этом году. Он был номинировал в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Марти Великолепный».
«Я же даже не академик. Это вот Юра Борисов. Вот он академик. А я нет», — признался актер.
Марк Эйдельштейн прославился на весь мир благодаря участию в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Российский актер сыграл в проекте главную роль — сына русского олигарха, который влюбляется в девушку легкого поведения по имени Анора (Майки Мэдисон) и женится на ней.
Однако особый интерес у мировых кинокритиков вызвала игра коллеги Эйдельштейна — Юры Борисова. Он перевоплотился во второстепенного персонажа, молчаливого «решалу» Игоря.
За эту роль Борисов был номинирован на многие престижные премии, в том числе на «Оскар 2025» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Однако он уступил победу Кирану Калкину.