Марк Эйдельштейн рассказал, какой фильм-номинат «Оскара 2026» довел его до слез

Актер высказался о результатах «Оскара 2026»
Марк Эйдельштейн на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

Марк Эйдельштейн накануне появился на премьере фильма «Космос засыпает», в котором он сыграл одну из главных ролей. Журналисты, общаясь с 24-летним актером, задали ему вопрос о прошедшей премии «Оскар 2026».

Артист высказался о результатах церемонии, а также назвал фильм, который он считает лучшим.

Кадр из фильма «Гамнет»

«"Хамнет" — самое крутое кино в этом году. Это первый фильм, за просмотром которого я четыре раза заплакал. Это великолепное кино. Если кто-то не смотрел “Хамнет” — пожалуйста, посмотрите. Это просто удивительного свойства кино», — высказался Эйдельштейн.

Также у него спросили, заслужил ли Майкл Б. Джордан награду в номиции «Лучшая мужская роль» за роль в фильме «Грешники». Актер отметил, что не ему решать, кто достоин побед, а кто нет.

Майкл Б. ДжорданИсточник: Legion-Media.ru

Кроме того, журналисты поинтересовались, почему Тимоти Шаламе, которого называют голливудским двойником Эйдельштейна, не стал обладателем «Оскара» в этом году. Он был номинировал в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Марти Великолепный».

Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

«Я же даже не академик. Это вот Юра Борисов. Вот он академик. А я нет», — признался актер.

Марк Эйдельштейн прославился на весь мир благодаря участию в фильме «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Российский актер сыграл в проекте главную роль — сына русского олигарха, который влюбляется в девушку легкого поведения по имени Анора (Майки Мэдисон) и женится на ней.

Марк Эйдельштейн и Юра Борисов на премьере фильма «Анора»Источник: Legion-Media.ru

Однако особый интерес у мировых кинокритиков вызвала игра коллеги Эйдельштейна — Юры Борисова. Он перевоплотился во второстепенного персонажа, молчаливого «решалу» Игоря.

За эту роль Борисов был номинирован на многие престижные премии, в том числе на «Оскар 2025» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Однако он уступил победу Кирану Калкину.