Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Тихона Котрелева похоронили на Ваганьковском кладбище

Прощание с артистом состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе
Тихон Котрелев
Тихон КотрелевИсточник: Кадр из сериала «Хирург»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российского актера, сценариста и режиссера Тихона Котрелева похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Артист похоронен на 48-м участке кладбища, рядом со своими покойными родственниками.

Котрелев умер 25 марта из-за продолжительной болезни. Прощание с ним состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе.

Актер был известен по ролям в таких сериалах, как «Тихий Дон», «Хирург», «13 клиническая. Начало», «Петр Лещенко. Все, что было» и других. Одной из последних его работ стал фильм «Космос засыпает», где он сыграл отца главного героя.