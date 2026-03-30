МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российского актера, сценариста и режиссера Тихона Котрелева похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Артист похоронен на 48-м участке кладбища, рядом со своими покойными родственниками.
Котрелев умер 25 марта из-за продолжительной болезни. Прощание с ним состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе.
Актер был известен по ролям в таких сериалах, как «Тихий Дон», «Хирург», «13 клиническая. Начало», «Петр Лещенко. Все, что было» и других. Одной из последних его работ стал фильм «Космос засыпает», где он сыграл отца главного героя.