77-летняя Ирина Муравьева высказалась о новом поколении актеров

Актриса сказала, что ей нравятся молодые коллеги
Ирина Муравьева
Ирина МуравьеваИсточник: Legion-Media.ru

Ирина Муравьева накануне посетила церемонию вручения театральной премии «Золотая маска». Мероприятие состоялось 27 марта в День театра.

Ирина Вадимовна получила награду за вклад в развитие театрального искусства. Выйдя на сцену, 77-летняя артистка высказалась о новом поколении актеров. Они, по мнению Муравьевой, очень отличаются от ее современников.

«Сейчас пришло поколение совсем других людей, других артистов. Со смелостью, с азартом, с вдохновением, с небоязнью старших артистов, которая раньше была. С уважением, но не с боязнью. Мне так это нравится, потому что я в их возрасте боялась ужасно всего, своего голоса я боялась. Но они молодцы, так и надо», — цитирует звезду фильма «Москва слезам не верит» «Пятый канал».

Ирина Муравьева — известная советская актриса театра и кино. Зрители знают ее не только по роли Людмилы Свиридовой в картине «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова, но также по таким проектам, как «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная», «Артистка из Грибова», «Одна ночь любви», «Не родись красивой» и другим.

Ранее Кино Mail писал, как снимали фильм «Самая обаятельная и привлекательная» с участием Ирины Муравьевой и Александра Абдулова.