Ким Новак не одобряет выбор Сидни Суини на роль себя

Секс-символ 50-х Ким Новак раскритиковала Сидни Суини
сидни суини
Источник: Reuters

Сидни Суини снова раскритиковали из-за ее сексуальности. Новая волна хейта накрыла Сидни после того, как она получила роль Ким Новак в биографическом фильме «Скандал». Актрисе предстоит воплотить образ секс-символа 50-х, что вызвало недовольство у самой Новак.

93-летняя знаменитость возмущена выбором Суини, заявив, что боится, что ее роман с джазовым музыкантом Сэмми Дэвисом-младшим будет показан неуместно:

Ким Новак
Источник: Legion-Media

«У нее слишком сильно выпирает то, что выше пояса… Невозможно, чтобы это не были сексуальные отношения, потому что Сидни Суини всегда выглядит сексуализированно. Она совершенно неверный выбор, чтобы играть меня», — отметила Новак в интервью The Times of London.

Ранее Сидни Суини в провокационном наряде снялась в кинотеатре.