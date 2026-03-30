Ким Новак не одобряет выбор Сидни Суини на роль себя

Сидни Суини снова раскритиковали из-за ее сексуальности. Новая волна хейта накрыла Сидни после того, как она получила роль Ким Новак в биографическом фильме «Скандал». Актрисе предстоит воплотить образ секс-символа 50-х, что вызвало недовольство у самой Новак.
93-летняя знаменитость возмущена выбором Суини, заявив, что боится, что ее роман с джазовым музыкантом Сэмми Дэвисом-младшим будет показан неуместно:
«У нее слишком сильно выпирает то, что выше пояса… Невозможно, чтобы это не были сексуальные отношения, потому что Сидни Суини всегда выглядит сексуализированно. Она совершенно неверный выбор, чтобы играть меня», — отметила Новак в интервью The Times of London.
Ранее Сидни Суини в провокационном наряде снялась в кинотеатре.