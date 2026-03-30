Сергей Безруков впервые за пять лет выйдет на сцену в новой роли

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Премьера спектакля Аллы Решетниковой «Женитьба Фигаро» по одноименной пьесе Пьера де Бомарше состоится на Большой сцене Московского Губернского театра 14 и 15 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе культурного учреждения. Участие в постановке принимает народный артист РФ Сергей Безруков, для которого выход на сцену в новой роли станет первым за последние пять лет.
«Художественный руководитель театра Сергей Безруков выступит не только худруком постановки, но и примет в ней участие как артист, впервые за 5 лет выйдя на сцену в новой роли — графа Альмавивы. Эта работа станет для него особенной: “Когда я служил в Театре Табакова, играл в этой пьесе роль Фигаро. До сих пор с большой теплотой вспоминаю эту работу. Мы играли тот спектакль на сцене МХТ, роль графа Альмавивы исполнял мой учитель Олег Павлович Табаков. Теперь уже я выйду на сцену Московского Губернского театра в роли графа”», — приводят в пресс-службе слова Безрукова.
В спектакле также заняты Степан Куликов / Илья Малаков (Фигаро), София Лопунова / Александра Кульбарисова (Сюзанна), Наталья Шклярук / Карина Андоленко (графиня Альмавива), Олег Савостюк / Кирилл Новышев (Керубино), Леонид Громов (Бартоло), Галина Бокашевская (Марселина), Сергей Вершинин (Базиль) и другие.
«Наш спектакль — это не просто комедия положений с переодеваниями и путаницей. Это дерзкий и страстный разговор о сословном обществе — вчерашнем и сегодняшнем. О том, кто на самом деле управляет миром: титулы или талант, деньги или ум. На сцене оживают социальные конфликты, заложенные великим драматургом: противостояние властной аристократии и энергии третьего сословия, попранных прав и вечного стремления человека к свободе. Комедия положений уступает место глубокой человеческой драме, напоминая, что за любыми сословными предрассудками стоят живые люди с их болью и радостью», — отмечают в пресс-службе.
В постановочной команде — сценограф Андрей Климов, художник по свету Евгений Виноградов, хореограф — Анна Гилунова. Спектакль станет результатом совместной работы Московского Губернского театра и Фонда Сергея Безрукова.