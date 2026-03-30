Сергей Безруков впервые за пять лет выйдет на сцену в новой роли

«Художественный руководитель театра Сергей Безруков выступит не только худруком постановки, но и примет в ней участие как артист, впервые за 5 лет выйдя на сцену в новой роли — графа Альмавивы. Эта работа станет для него особенной: “Когда я служил в Театре Табакова, играл в этой пьесе роль Фигаро. До сих пор с большой теплотой вспоминаю эту работу. Мы играли тот спектакль на сцене МХТ, роль графа Альмавивы исполнял мой учитель Олег Павлович Табаков. Теперь уже я выйду на сцену Московского Губернского театра в роли графа”», — приводят в пресс-службе слова Безрукова.