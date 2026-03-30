Путин присвоил Никите Высоцкому звание «Заслуженного работника культуры РФ»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил Никите Высоцкому звание «Заслуженного работника культуры Российской Федерации». Об этом сообщается в указе президента, с которым ознакомился ТАСС.
«[Звание] “Заслуженный работник культуры Российской Федерации” [присвоено] Высоцкому Никите Владимировичу — директору государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы “Государственный музей Владимира Высоцкого”», — говорится в сообщении.
Также это звание присвоено режиссеру-постановщику Олегу Головко и Игорю Полонскому. Головко является концертным директором групп общества с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр И. Матвиенко», Полонский является аранжировщиком этого центра.