Новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» выйдет в прокат 21 мая

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Фрагмент нового фильма режиссера Гая Ричи «Грязные деньги» с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом в главных ролях стал доступен на «Кинопоиске». Сам боевик стартует в кинотеатрах 21 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.
«Централ Партнершип» и «Кинопоиск» представляют фрагмент нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги»: герои Генри Кавилла и Джейка Джилленхола Сид и Бронко рассказывают своей команде, что делать, если глава их миссии Рэйчел (Эйса Гонсалес) внезапно захочет… остановиться по дороге, чтобы съесть мороженое, и объясняют свой план подготовки к битве с людьми Салазара (Карлос Бардем)", — говорится в сообщении.
Это уже третий фильм Гая Ричи с участием Генри Кавилла после «Министерства неджентльменских дел» и «Агентов А. Н. К. Л.», а Джейк Джилленхол до этого снимался у режиссера в фильме «Переводчик». Новая картина повествует о магнате Салазаре, присвоившем себе $1 млрд. Герои получают задание вернуть деньги любой ценой. Рэйчел и ее команде сначала приходится воплотить стратегию давления на афериста, а затем отправиться на остров Салазара и там проявить навыки обращения с оружием и взрывчаткой.