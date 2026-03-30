Ченнинг Татум показал плечо после хирургического вмешательства

Ченнинг Татум опубликовал в своем блоге новое видео, в котором показал процесс восстановления после серьезной операции на плече. Актер признался, что путь к выздоровлению оказался гораздо сложнее, чем он ожидал.
«Это был самый тяжелый период. Но я начинаю выбираться из него. В психологическом плане чувствую себя лучше, чем за последние несколько месяцев», — откровенно рассказал актер своим подписчикам.
Напомним, что хирургическое вмешательство потребовалось Ченнингу из-за серьезного вывиха и повреждения связок, полученных, предположительно, на съемках нового проекта. Ранее актер уже делился кадрами рентгеновских снимков, на которых виден установленный в плечо фиксирующий штифт.
Ранее сообщалось, что Ченнинг Татум собирается написать любовный роман.