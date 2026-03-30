Блейк Лайвли опубликовала кадры из отпуска с Райаном Рейнольдсом

Пока в Сети не утихают обсуждения напряженной атмосферы на съемочной площадке фильма «Все закончится на нас», исполнительница главной роли Блейк Лайвли решила сменить обстановку. Актриса опубликовала серию фотографий из отпуска, который она проводит вместе с мужем, Райаном Рейнольдсом.
Знаменитость порадовала поклонников редким фотоотчетом из семейного путешествия по Великобритании. Одним из главных пунктов программы стал визит в Уэльс на матч футбольного клуба «Рексем» (Wrexham AFC), владельцем которого является Рейнольдс. Несмотря на то что команда потерпела поражение, Блейк осталась в полном восторге от атмосферы на стадионе.
В своих соцсетях она выразила благодарность болельщикам и организаторам. «Спасибо команде, всем игрокам и всем, кто работает на этом стадионе, за выступление всей жизни. Лучшие десять тысяч человек, с которыми можно разделить эти американские горки», — подписала Блейк кадры.
Ранее сообщалось, что Джастин Бальдони выдвинул новое обвинение против Блейк Лайвли.