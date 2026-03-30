Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера повторил успех отца и стал чемпионом

Джозеф Баэна, внебрачный сын Арнольда Шварценеггера, официально подтвердил статус достойного преемника своего отца, одержав победу на престижных соревнованиях по бодибилдингу и завоевав титул чемпиона.
На прошедшем в Денвере турнире NPC Natural Colorado State молодой атлет продемонстрировал феноменальную форму, заняв первое место сразу в трех категориях. Своим успехом он поспешил поделиться с подписчиками в соцсетях, опубликовав серию снимков с золотыми медалями и кубками. «Миссия выполнена», — лаконично подписал он кадры.
Не секрет, что за этим триумфом стоит не только генетика, но и суровая дисциплина. На протяжении всего пути Джозефа поддерживал его отец. Арнольд Шварценеггер, семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия», регулярно дает сыну профессиональные советы по позированию и тренировкам.