Софи Тернер повредила спину на съемках «Лары Крофт»

Студия Amazon MGM приостановила работу над сериалом о Ларе Крофт. Причиной паузы стали проблемы со здоровьем Софи Тернер: звезда «Игры престолов» не выдержала экстремальных физических нагрузок.
Как стало известно из официального заявления представителей студии, причиной вынужденного перерыва явилось обострение старой травмы спины у актрисы. Проблема проявилась на фоне жесткого съемочного графика.
«Софи полностью погрузилась в роль, но изнурительная физическая нагрузка, связанная с ролью Лары Крофт, привела к тому, что она перенапрягла свой организм», — сообщил инсайдер.