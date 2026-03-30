Работа над вторым сезоном сериала «Гарри Поттер» уже началась

Создатели сообщают, что приступили к разработке второго сезона
Кадр из сериала «Гарри Поттер» (1 сезон)

Создатели сериала «Гарри Поттер» уже приступили к работе над созданием второго сезона. Об этом рассказал глава HBO Кейси Блойс в интервью изданию The Times of London.

«Наша цель — избежать большого перерыва, особенно учитывая, что дети растут», — признался Блойс.

Однако, по его словам, сериал про юного волшебника не будет выходить ежегодно, ведь это слишком масштабное шоу.

Кадр из сериала «Гарри Поттер» (1 сезон)

Грядущий сериал обещает быть точной адаптацией всех семи романов Джоан Роулинг. Один сезон будет посвящен одной книге. В основе первой части лежит начало истории про юного мага: «Гарри Поттер и философский камень».

В недавно вышедшем трейлере показали ряд ключевых событий: получение Поттером письма из Хогвартса, встречу с Хагридом, Роном и Гермионой, а также прибытие в школу волшебства.

Кадр из сериала «Гарри Поттер» (1 сезон)

В сериале HBO Гарри Поттера играет Доминик Маклафлин, Аластер Стаут — Рона Уизли, а Арабелла Стэнтон Гермиону Грейнджер. В актерский состав сериала вошли Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Паапа Эссьеду в роли Северуса Снейпа, Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида.

Премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер» состоится 25 декабря 2026 года.