Екатерина Климова сняла 10-летнюю дочь на занятии по верховой езде

Актриса также показала, как Белла ухаживает за лошадью после тренировки
Екатерина Климова на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Екатерина Климова побывала на тренировке своей младшей дочери Беллы. Актриса сняла, как десятилетняя наследница катается на лошади во время занятия.

Екатерина Климова показала дочь во время тренировки, фото: соцсети
Тренер объяснила, что Белла стала более самостоятельной, поэтому общается с ней через рацию, а не ходит рядом. Теперь после тренировки Белла должна помыть лошадь и почистить ей копыта.

Младшая дочь Екатерины Климовой занимается верховой ездой, фото: соцсети
Тренер советовала ученице делать это быстрее, так как у животного нет терпения на эти процедуры. Затем девочка отвела лошадь в стойло.

Младшая дочь Екатерины Климовой, фото: соцсети
Напомним, Екатерина Климова родила Беллу в третьем браке с актером Гелой Месхи. В 2019-м звезды расстались, но сохранили дружеские отношения. Актер говорил, что считает бывшую жену своим близким человеком и всегда будет помогать так дочери, так и ей.

У Климовой также есть 24-летняя дочь Елизавета. Она родилась в первом браке звезды сериала «Жека Рассел» с ювелиром Ильей Хорошиловым. Девушка окончила журфак МГУ и сейчас учится в магистратуре.

Екатерина Климова с детьми, фото: соцсети
Кроме того, у актрисы есть два сына — 19-летний Матвей и 17-летний Корней. Старший решил тоже стать актером. Сейчас он учится в театральной школе Олега Табакова. А младший в 2026 году оканчивает школу и планирует поступать в университет.

Знаменитая мама говорила, что Корней интересовался дизайном. Климова родила сыновей во втором браке с Игорем Петренко.

Ранее Екатерина Климова показала новые фото с четырьмя детьми. 