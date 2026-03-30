Екатерина Климова побывала на тренировке своей младшей дочери Беллы. Актриса сняла, как десятилетняя наследница катается на лошади во время занятия.
Тренер объяснила, что Белла стала более самостоятельной, поэтому общается с ней через рацию, а не ходит рядом. Теперь после тренировки Белла должна помыть лошадь и почистить ей копыта.
Тренер советовала ученице делать это быстрее, так как у животного нет терпения на эти процедуры. Затем девочка отвела лошадь в стойло.
Напомним, Екатерина Климова родила Беллу в третьем браке с актером Гелой Месхи. В 2019-м звезды расстались, но сохранили дружеские отношения. Актер говорил, что считает бывшую жену своим близким человеком и всегда будет помогать так дочери, так и ей.
У Климовой также есть 24-летняя дочь Елизавета. Она родилась в первом браке звезды сериала «Жека Рассел» с ювелиром Ильей Хорошиловым. Девушка окончила журфак МГУ и сейчас учится в магистратуре.
Кроме того, у актрисы есть два сына — 19-летний Матвей и 17-летний Корней. Старший решил тоже стать актером. Сейчас он учится в театральной школе Олега Табакова. А младший в 2026 году оканчивает школу и планирует поступать в университет.
Знаменитая мама говорила, что Корней интересовался дизайном. Климова родила сыновей во втором браке с Игорем Петренко.
