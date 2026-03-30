«Большой сюрприз»: В «Холодном сердце 3» зрители увидят свадьбу Анны и Кристоффа

Создатели «Холодного сердца» раскрыли детали свадьбы Анны и Кристоффа

Создатели третьей части мультфильма «Холодное сердце» пока не торопятся раскрывать детали «Холодного сердца 3». Однако случайная подсказка появилась в документальном проекте на Disney+.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Insider, World of Frozen посвящена открытию тематической зоны в парижском Диснейленде. В кадре сценаристка и сорежиссер франшизы Дженнифер Ли беседует с актрисой, играющей Анну. Речь зашла о предстоящей свадьбе.

«Мы слышали, у нас большие свадебные планы», — говорит Ли со ссылкой на героиню. Трент Корри, известный по проекту «Дома с Олафом», тут же поинтересовался, кто взял на себя организацию торжества.

Исполнительница роли Анны ответила, что за все праздники в Эренделле теперь отвечает Олаф. По ее словам, снеговик уже вовсю строит планы: вместе с Кристоффом они готовят большой сюрприз к Фестивалю Снежного Цветка. Актриса призналась, что сама очень взволнована предстоящим событием.

Напомним, в конце второй части франшизы Кристофф наконец сделал предложение возлюбленной, и она ответила согласием. Ожидается, что в третьей главе эта сюжетная линия получит свое развитие.

Премьера анимационной ленты на широких экранах запланирована на 24 ноября 2027 года. Для зрителей проект станет первой встречей с полюбившимися героями почти через восемь лет после выхода предыдущей части.