Фантастическая драма «Проект "Конец света"», в которой главные роли исполнили Райан Гослинг и Сандра Хюллер, переносит зрителей в недалекое будущее и рассказывает историю о выживании человечества на фоне надвигающейся космической угрозы.
В центре сюжета — Райланд Грейс, бывший молекулярный биолог и школьный учитель, который приходит в себя на борту космического корабля, но не помнит, как там оказался. Постепенно он восстанавливает события прошлого и понимает: его миссия связана с полетом к звезде Тау Кита, находящейся в двенадцати световых годах от Земли. Именно там может скрываться ключ к спасению планеты, страдающей от снижения светимости Солнца.
Как создатели воплотили эту сложную научно-фантастическую историю на экране и какие решения приняли в процессе съемок — рассказываем далее.
Особенности съемочного процесса
Съемки фильма стартовали 3 июня 2024 года и длились всего несколько месяцев — до 26 октября. Режиссеры — Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые сотрудничают более 30 лет.
В фильме не использовали хромакей
Одной из особенностей производства «Проекта "Конец света"» стал отказ от активного использования хромакея — технологии с зеленым или синим фоном, который обычно заменяют на графику уже на этапе постпродакшена. Как отмечал режиссер Кристофер Миллер, команда сделала ставку на физические декорации, чтобы добиться большей реалистичности происходящего на экране.
Для съемок был построен полноценный космический корабль с детализированными интерьерами, где и проходила значительная часть сцен. Такой подход позволил актерам лучше взаимодействовать с окружением, а зрителям — глубже погрузиться в атмосферу изоляции и космического пространства.
При этом полностью отказаться от цифровых технологий создатели не могли. Визуальные эффекты активно применялись, в частности при создании инопланетного персонажа Рокки. Поскольку у него отсутствуют привычные человеческие черты вроде глаз и рта, выразительность образа достигалась за счет анимации движений, что стало отдельной задачей для специалистов по визуальным эффектам, о чем также упоминал Фил Лорд.
Для большей части сцен использовали декорации
Значительная часть сцен в фильме «Проект "Конец света"» была снята не на фоне цифровых экранов, а в полноразмерных декорациях. Специально для фильма создали космический корабль с проработанными интерьерами.
Такой подход дал съемочной группе больше свободы: актеры могли органично взаимодействовать с окружающим пространством, а оператор — выстраивать кадр и освещение так, как если бы действие действительно происходило внутри реального объекта, а не в виртуальной среде.
Оператор Грег Фрейзер выстроил систему практического освещения
Источники света были встроены непосредственно в декорации и становились частью кадра. Это позволило камере свободно перемещаться по пространству космического корабля и снимать сцены без жесткой привязки к фиксированным световым схемам.
Такой метод оказался особенно важен для эпизодов взаимодействия героя Райана Гослинга с инопланетянином Рокки: живые реакции и динамика в кадре выглядели более естественно. В результате усилился эффект присутствия, а актерская игра стала более органичной за счет возможности полноценно работать внутри физического пространства.
Образ Рокки несколько раз дорабатывали
Внешний вид инопланетянина Рокки формировался постепенно — от ранних концепт-артов до физических моделей, созданных с помощью 3D-печати и вручную детализированных художниками. Такой подход помог заранее продумать форму, фактуру и особенности персонажа еще до начала активной работы с визуальными эффектами.
После завершения съемок к процессу подключились команды специалистов по графике и анимации. Они доработали движения и поведенческие нюансы Рокки, сделав его пластику более выразительной и убедительной на экране.
Для одной из сцен использовали светодиоды
При работе над одной из космических сцен с астрофагами создатели отказались от полностью цифрового решения и использовали практические эффекты. Светодиоды закрепили на проволочной конструкции, формируя нужное свечение прямо в кадре.
Дополнительный визуальный эффект создавали с помощью воды, которую пропускали перед объективом камеры: она преломляла свет и добавляла изображению характерную «живую» текстуру. Сцену снимали на камеру ARRI Alexa LF без инфракрасного фильтра, что также повлияло на итоговую картинку и помогло добиться необычного визуального результата.
Интересные факты о фильме «Проект "Конец света"» (2026)
Создание фильма сопровождалось рядом любопытных деталей. Собрали несколько фактов, которые помогают лучше понять контекст фильма и его масштаб.
Права на экранизацию романа Энди Уир приобрели еще до его официальной публикации. Сумма сделки составила около трех миллионов долларов.
Хотя действие разворачивается в недалеком будущем, уровень технологий в истории в целом соответствует реальным достижениям второй половины 2010-х годов — периода, когда создавался роман.
Оригинальное название Project Hail Mary многослойно по смыслу. Оно отсылает как к католической молитве «Ave Maria», так и к термину из американского футбола — «пас последнего шанса», который может кардинально изменить исход игры в последние секунды.
Звезда Тау Кита, к которой направляется герой, по своим характеристикам близка к Солнцу: обе относятся к классу G, однако Тау Кита заметно менее мощная. Именно поэтому она давно считается перспективной целью для поиска внеземной жизни и одной из первых привлекла внимание радионаблюдений еще в 1960-х.
Несмотря на относительную близость Тау Кита к Солнечной системе, при современном уровне развития технологий полет к ней занял бы около тысячи лет.
Бюджет фильма составил примерно 108 миллионов долларов — столько же, сколько было потрачено на картину «Марсианин», также снятую по произведению Энди Уира.