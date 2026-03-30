Путин присвоил Вдовиченкову звание народного артиста РФ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание народного артиста актеру Театра Вахтангова Владимиру Вдовиченкову.
Артисту присвоили звание за большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства. Вместе с ним звания удостоена актриса Театра Моссовета Екатерина Гусева, актер Малого театра Андрей Чубченко и актер Юрий Кузнецов.
Кроме того, звания народного артиста РФ были удостоены концертмейстер Мариинского театра Ирина Соболева, артистка Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Анна Одинцова, дирижер Феликс Арановский и артистка Театра драмы имени Волкова Татьяна Малькова.