«Девятая планета» с Юрой Борисовым выйдет в прокат 24 сентября

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Фантастический экшн «Девятая планета» с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум выйдет в российский прокат 24 сентября 2026 года. Об этом сообщил директор департамента кинодистрибуции «Централ Партнершип» Павел Верещагин со сцены столичного кинотеатра «Октябрь», где проходит презентация проектов компании.
«24 сентября мы выпустим фильм “Девятая планета”», — сказал она
Фильм рассказывает историю автомеханика, который внезапно начинает вспоминать события, не имеющие отношения к его жизни: службу на далекой планете, сражения с чудовищами и опасные миссии. Герой пытается разобраться, являются ли эти видения правдой и кто мог изменить его память.
Главные роли в картине исполнили Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Константин Белошапка, Данил Стеклов, Максим Емельянов, Семен Литвинов и другие. Продюсеры — Сергей Сельянов, Ефим Любинский, Тина Канделаки. Режиссер — Николай Рыбников.