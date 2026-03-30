«Девятая планета» с Юрой Борисовым выйдет в прокат 24 сентября

Фильм рассказывает историю автомеханика, который внезапно начинает вспоминать события, не имеющие отношения к его жизни: службу на далекой планете, сражения с чудовищами и опасные миссии. Герой пытается разобраться, являются ли эти видения правдой и кто мог изменить его память.