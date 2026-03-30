Российского режиссера Семенова внесли в базу «Миротворца»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский продюсер и режиссер Андрей Семенов, снявший фильм «Тимур и его команда», сериалы «Постучись в мою калитку» и «Акушерка», внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.