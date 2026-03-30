Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Российского режиссера Семенова внесли в базу «Миротворца»

Создатели сайта обвиняют его в «пособничестве России»
Андрей Семенов
Андрей СеменовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский продюсер и режиссер Андрей Семенов, снявший фильм «Тимур и его команда», сериалы «Постучись в мою калитку» и «Акушерка», внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Создатели сайта обвиняют его в «пособничестве России». Поводом для внесения в базу стало участие Семенова в съемке фильма «Тимур и его команда» о волонтерах-подростках в Белгородской области.

В списки «Миротворца» также внесены личные данные российского блогера и репетитора по истории Кирилла Станишевского, который обсуждал в одном из своих эфиров специальную военную операцию.

«Миротворец» создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.