Российского режиссера Семенова внесли в базу «Миротворца»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский продюсер и режиссер Андрей Семенов, снявший фильм «Тимур и его команда», сериалы «Постучись в мою калитку» и «Акушерка», внесен в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.
Создатели сайта обвиняют его в «пособничестве России». Поводом для внесения в базу стало участие Семенова в съемке фильма «Тимур и его команда» о волонтерах-подростках в Белгородской области.
В списки «Миротворца» также внесены личные данные российского блогера и репетитора по истории Кирилла Станишевского, который обсуждал в одном из своих эфиров специальную военную операцию.
«Миротворец» создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.
Как заявляли в Генпрокуратуре РФ, сайт был создан для проведения «зачисток» от оппозиционных политических деятелей и журналистов и представляет собой грубое нарушение властями Украины Европейской конвенции по правам человека.