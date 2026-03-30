Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыт заработок 12-летних звезд нового «Гарри Поттера»

The Sun: Юные звезды нового «Гарри Поттера» заработают 500 тысяч фунтов за сезон
Арабелла Стэнтон, Доминик Маклафлин и Аластер СтаутИсточник: Legion-Media.ru

Юные актеры Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут заработают сотни тысяч фунтов стерлингов за первый сезон сериала HBO о Гарри Поттере. Об этом пишет The Sun.

По данным источника, 12-летние звезды проекта, которые играют Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли, получают 60 тысяч фунтов стерлингов (6,4 миллиона рублей) за эпизод. За весь первый сезон они заработают по 500 тысяч фунтов стерлингов (54,1 миллиона рублей).

«Если они продолжат в том же духе, то станут мультимиллионерами еще до совершеннолетия. Это огромные деньги для юных ребят, которые вот-вот станут тремя самыми известными детьми в мире», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее сообщалось, что трейлер сериала «Гарри Поттер» побил рекорд просмотров в истории HBO.