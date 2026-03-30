Холли Мари Комбс получила мировое признание благодаря сериалу «Зачарованные». В проекте она сыграла Пайпер Холливелл — среднюю из сестер-ведьм.
Актрису считали одной из самых красивых в Голливуде. Однако после завершения «Зачарованных» Комбс стала реже сниматься, а со временем вовсе исчезла из публичного пространства.
Сейчас актриса практически не снимается в Голливуде, но продолжает делиться своей жизнью в личном блоге. 52-летняя Комбс не скрывает возрастных изменений и показывает честные фото без фильтров. У знаменитости трое сыновей. Сейчас она живет в Бель Каньоне в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе на ферме вместе с семьей.
Поклонники все равно считают ее очень красивой и привлекательной. В комментариях они отмечают, что актриса выглядит счастливой и радостной.
«Красавица», «Ты выглядишь такой счастливой», «Холли, ты так красива», «Королева», «Обожаю эту женщину», «Ты выглядишь потрясающе, как всегда», «Она самый милый человек», — пишут они.
Напомним, сериал «Зачарованные» вышел в 1998 году и стал популярен во многих странах мира. Изначально Холли Мари Комбс пробовалась на роль старшей сестры Прю, но уступила роль Шеннен Доэрти.
Младшую сестру семьи Холливелл сыграла Алисса Милано. Проект завершился в 2006 году.
Ранее Холли Мари Комбс почтила память Шеннен Доэрти, которая умерла летом 2024 года.