Пайпер из «Зачарованных» изменилась до неузнаваемости

52-летняя Холли Мари Комбс отказалась поддерживать голливудские стандарты
Источник: Legion-Media.ru

Холли Мари Комбс получила мировое признание благодаря сериалу «Зачарованные». В проекте она сыграла Пайпер Холливелл — среднюю из сестер-ведьм.

Актрису считали одной из самых красивых в Голливуде. Однако после завершения «Зачарованных» Комбс стала реже сниматься, а со временем вовсе исчезла из публичного пространства.

Источник: Соцсети

Сейчас актриса практически не снимается в Голливуде, но продолжает делиться своей жизнью в личном блоге. 52-летняя Комбс не скрывает возрастных изменений и показывает честные фото без фильтров. У знаменитости трое сыновей. Сейчас она живет в Бель Каньоне в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе на ферме вместе с семьей.

Холли Мари Комбс, фото: соцсети

Поклонники все равно считают ее очень красивой и привлекательной. В комментариях они отмечают, что актриса выглядит счастливой и радостной.

«Красавица», «Ты выглядишь такой счастливой», «Холли, ты так красива», «Королева», «Обожаю эту женщину», «Ты выглядишь потрясающе, как всегда», «Она самый милый человек», — пишут они.

Источник: Legion-Media.ru

Напомним, сериал «Зачарованные» вышел в 1998 году и стал популярен во многих странах мира. Изначально Холли Мари Комбс пробовалась на роль старшей сестры Прю, но уступила роль Шеннен Доэрти.

Младшую сестру семьи Холливелл сыграла Алисса Милано. Проект завершился в 2006 году.

Ранее Холли Мари Комбс почтила память Шеннен Доэрти, которая умерла летом 2024 года.