В центре внимания — студент-ракетостроитель Паша, чья мечта о звездах сталкивается с суровой реальностью: дом в родном заполярном поселке буквально утопает в песках, а семья нуждается в его помощи. Режиссер-дебютант Антон Мамыкин создал не просто драму о возвращении к корням, но и уникальное по своей визуальной эстетике высказывание, стирающее грани между магическим реализмом и бытовой трагедией. Картина уже успела не только получить восторженные отзывы критиков, но и собрать целую россыпь наград, включая «Золотую тайгу» и приз зрительских симпатий.
Когда выйдет фильм «Космос засыпает»
После успешной премьеры и триумфа на XXIV Международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске, где лента получила главный приз, стало известно, что в широкий российский прокат «Космос засыпает» выйдет 2 апреля 2026 года.
Где и как проходили съемки фильма «Космос засыпает»
Создатели фильма нашли идеальную натуру, которая стала полноценным героем истории. Часть съемок проходила в поселке Шойна, расположенном на берегу Белого моря в Ненецком автономном округе. Это место примечательно тем, что здесь находится одна из самых северных пустынь в мире. Эти сюрреалистические пейзажи — песчаные дюны, поглощающие ветхие деревянные домики, холодное море и бескрайняя тундра — создают визуальный контраст между земным и космическим.
Операторская работа Владимира Борисова, отмеченная призом фестиваля, превращает суровый быт заполярной деревни в настоящую визуальную поэзию. Зрители, знакомые с «Левиафаном» Андрея Звягинцева, смогут оценить, как Шойна, подобно Териберке, становится местом силы и драмы, где даже развалины и разгребание песка трактором сняты с кинематографической роскошью, достойной блокбастеров вроде «Дюны».
Кто снимается в фильме «Космос засыпает»
Режиссер Антон Мамыкин собрал впечатляющий актерский ансамбль, во главе которого стоит один из самых востребованных молодых актеров современности. Подбор актеров обеспечил фильму внимание еще до выхода в прокат.
Марк Эйдельштейн («Смычок», «Сто лет тому вперед», «Анора») — исполнитель главной роли Паши Ветрова. Его герой — рафинированный мечтатель, чей внутренний мир и интеллигентная фактура вступают в сложный конфликт с суровой реальностью приполярного поселка.
Дарья Екамасова — исполнительница роли матери Паши. Актриса, уже знакомая зрителю по совместным работам с Эйдельштейном, создает образ женщины, сломленной депрессией и бытом, балансирующей на грани жизни и смерти.
Никита Конкин сыграл младшего брата главного героя, который отчаянно просит забрать его из «гиблого места».
Также в касте заняты местные жители и артисты, которые помогли создать аутентичную атмосферу северной глубинки.
О чем будет фильм «Космос засыпает»
Сюжет картины строится вокруг Паши, талантливого студента-ракетостроителя из Петербурга. Юноша одержим идеей космоса, мечтает о грантах и учебе за границей, а в его мрачных фантазиях он убегает от падающих с неба отработанных ступеней ракет. Но идиллия планов рушится из-за тревожной вести из дома. Герой вынужден вернуться в родной поселок Шойна, где его мать и младший брат буквально борются с наступающей пустыней — песок засыпает дома, а жизнь угасает на глазах.
Фильм исследует тему неизбежного выбора между личными амбициями и долгом перед семьей, между мечтой о космических далях и необходимостью сесть за руль отцовского трактора, чтобы разгребать песок. Это история о том, что иногда, чтобы спасти свой маленький мир, нужно отказаться от большого.
Интересные факты о фильме «Космос засыпает»
Помимо звездного состава и живописного места съемок, лента Антона Мамыкина успела обрасти деталями, которые делают ее еще более примечательной для искушенного зрителя.
Фильм стал хитом фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске, собрав главный приз «Золотая тайга», приз зрительских симпатий, а также награды за лучшую мужскую роль (Марк Эйдельштейн), лучшую операторскую работу и приз «За сохранение культурных традиций».
Критики уже сравнили атмосферу поселка Шойна с Макондо из романов Габриэля Гарсиа Маркеса. Пустыня, поглощающая дома, падающие с неба обломки ракет и сюрреалистические пейзажи создают уникальную стилистику, балансирующую между жесткой драмой и фантасмагорией.
Студия Bosfor Pictures выпустила дебютный тизер задолго до премьеры. Он сразу привлек внимание не только визуальным стилем, но и Эйдельштейном, который в кадре выглядит не как типичный житель глубинки, а как персонаж высокой моды.
Работа над фильмом проходила на фоне растущего интереса к арктическим территориям. Режиссер Антон Мамыкин отмечал, что история родилась именно из места — уникального поселка Шойна, и каждый зритель может увидеть в ней как безысходность умирающей деревни, так и надежду на возрождение.