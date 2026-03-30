В центре внимания — студент-ракетостроитель Паша, чья мечта о звездах сталкивается с суровой реальностью: дом в родном заполярном поселке буквально утопает в песках, а семья нуждается в его помощи. Режиссер-дебютант Антон Мамыкин создал не просто драму о возвращении к корням, но и уникальное по своей визуальной эстетике высказывание, стирающее грани между магическим реализмом и бытовой трагедией. Картина уже успела не только получить восторженные отзывы критиков, но и собрать целую россыпь наград, включая «Золотую тайгу» и приз зрительских симпатий.