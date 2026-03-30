Одни и те же герои — разные актеры: кто играл персонажей «Войны и мира»

Роман «Война и мир» не раз переносили на экран, и каждая экранизация предлагала свой взгляд на знакомых героев. Разбираемся, как Наташа Ростова, Пьер Безухов и Андрей Болконский менялись вместе с актерами, которые их играли
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Кадр из многосерийной драмы «Война и мир»

Роман Льва Толстого «Война и мир» экранизировали более 10 раз, не все они были удачными. Пожалуй, канонической считается эпопея Сергея Бондарчука 1967 года. За новое прочтение классики взялся режиссер Сарик Андреасян. Его версия «Войны и мира» должна выйти уже в 2027 году. Режиссер не распространяется о съемках и дозированно делится информацией, кто же сыграет главных героев. На сегодня известен его выбор на роли Наташи Ростовой, Андрея Болконского, Пьера Безухова, Анатоля Курагина, Николая Ростова и Сони Ростовой. Мы решили сравнить, какими представали эти персонажи в наиболее известных экранизациях романа, и как их описывал сам Толстой.

Чем различаются экранизации

Среди всех киноадаптаций романа Толстого мы выбрали четыре с самыми высокими рейтингами. 

«Война и мир» 1956 года, режиссер Кинг Видор (США — Италия)

Кадр из фильма «Война и мир»

Полнометражный фильм с главной звездой Одри Хепберн. В центре — любовная линия Наташи Ростовой с Андреем Болконским и Пьером Безуховым. Она разворачивается на фоне исторических потрясений, которые, впрочем, изображены довольно схематично.

«Война и мир» 1965–67 гг, режиссер Сергей Бондарчук (СССР)

Кадр из фильма «Война и мир»

Один из самых высокобюджетных фильмов в истории советского кино: живые статисты в масштабных батальных сценах, новаторские приемы в съемках, тщательное внимание к деталям. Не зря фильм в 1969 году получил и «Оскар», и «Золотой глобус». Киноэпопея до сих пор считается самой полной и максимальной близкой к тексту. 

Телесериал «Война и мир» 2007 года, режиссер Роберт Дорнхельм (Россия — Франция — Италия — Германия — Польша)

Кадр из сериала «Война и мир»

Сценарий сосредоточен на ключевых событиях романа, в центре — линия Наташи с Болконским и Безуховым. Сериал критиковали за несоответствия тексту. 

Мини-сериал «Война и мир» 2016 года, режиссер Том Харпер (Великобритания)

Кадр из сериала «Война и мир»

Зрелищная киноверсия со спецэффектами. Создатели довольно бережно отнеслись к оригиналу, сохранив основные сюжетные линии и характеры героев. 

Кто сыграет главные роли в новой версии и с кем их будут сравнивать

Давайте посмотрим, каких актеров мы в скором времени увидим в образах известных героев, кто их воплощал ранее и вспомним, как описывал их сам автор.

Наташа Ростова

Актрисы, сыгравшие Наташу Ростову

Ее сущность жизни — любовь, писал Толстой. Вот как еще он описывал героиню: «Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка <...> с своими сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками <...>». На балу князь Андрей любовался ее робкой грацией. 

Андреасян на эту роль выбрал 19-летнюю Полину Гухман, выпускницу Академии танца Бориса Эйфмана, получившую известность после сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». К своему юному возрасту девушка успела поучаствовать в десятках проектов. В экранизации 1956 года Наташу сыграла блистательная Одри Хепберн, ей на тот момент было 27 лет. В эпопее Сергея Бондарчука — 23-летняя балерина Людмила Савельева. В сериале 2007 года Наташа стала голубоглазой блондинкой — эту роль исполнила 25-летняя француженка Клеманс Поэзи. В сериале 2016 года Ростову сыграла 27-летняя Лили Джеймс, известная по фильму «Золушка». 

Андрей Болконский

Актеры, сыгравшие Андрея Болконского

В романе читаем: «Князь Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими чертами. Все в его фигуре, начиная от усталого, скучающего взгляда до тихого мерного шага, представляло самую резкую противоположность с его маленькою, оживленною женой». В начале романа ему было 27 лет.

В фильме Андреасяна мы увидим Болконского в исполнении 40-летнего Станислава Бондаренко. Широкому зрителю он стал известен после сериала «Большое небо», в котором сыграл главную роль летчика Виктора Черткова. В фильме 1956 года влюбленных Наташу и Андрея играли супруги: Одри Хепберн и Мел Феррер

У Бондарчука в этой роли снимался 37-летний Вячеслав Тихонов. Сам режиссер был не в восторге от выбора, который ему навязали сверху, актеру тоже образ не нравился. В сериале 2007 года князя Андрея сыграл итальянец Алессио Бони. А в экранизации BBC с Лили Джеймс в вальсе кружился Алекс Годман.

Пьер Безухов

Актеры, сыгравшие Пьера Безухова

Толстой описывал героя как человека толстого, выше среднего роста, широкого, с огромными красными руками. В Пьере сочетаются искренность, растерянность перед жизнью и постоянный поиск смысла. Именно через него в финале романа раскрывается философская линия «Войны и мира».

В экранизации 1956 года Пьера сыграл Генри Фонда, придав герою сдержанную благородную интонацию. В советской киноэпопее Сергей Бондарчук сам воплотил образ Безухова, сделав его центральной фигурой — неслучайно четвертая серия получила название «Пьер Безухов». В сериале 2007 года роль получил Александр Байер. В экранизации 2016 года Пьера сыграл Пол Дано, сделав акцент на его внутренней уязвимости и поиске себя. В новой версии романа, которую готовит Сарик Андреасян, образ Безухова воплотит Николай Шрайбер

Анатолий Курагин

Актеры, сыгравшие Анатоля Курагина

Курагин — легкомысленный ловелас, влюбивший в себя юную Наташу и пытавшийся ее украсть, хотя сам был женат. Толстой описывает князя как «необыкновенно красивого», высокого, русоволосого молодого человека. Писатель подчеркивает, что Курагин тщательно брился и душился.

Андреасян на эту роль выбрал актера, сына Александра Лыкова (Казановы из «Улицы разбитых фонарей») Матвей. В фильме 1956 года Курагина сыграл итальянец Витторио Гассман. У Бондарчука девушку почти без слов соблазняет великолепный Василий Лановой. В сериале 2007 года мы видим усатого, несколько взъерошенного Кена Дукена. В английской версии 2016 года Курагина сыграл Каллум Тернер.

Николай Ростов

Актеры, сыгравшие Николая Ростова

Старший брат Наташи, который стал бравым гусаром в войне 1812 года. Толстой описывает его как невысокого курчавого молодого человека, с открытым выражением лица, веселого, эмоционального и доброжелательного. Николеньку любят все. В конце романа он женится на сестре князя Болконского.

Сарик Андреасян утвердил на эту роль 33-летнего актера Театра на Таганке Александра Метелкина, сыгравшего главную роль в музыкальном фильме «Летучий корабль». В более ранних экранизациях образ Николая воплощали: Джереми Бретт (1956 год), Олег Табаков (в фильме Бондарчука), в сериале 2007 года — Дмитрий Исаев, известный по роли цесаревича Александра в «Бедной Насте», Джек Лауден — в сериале ВВС 2016 года. 

Соня Ростова 

Актрисы, сыгравшие Соню Ростову

Осиротевшая родственница Ростовых, которую те приютили и она росла с Наташей. В отличие от нее, Соня была спокойной, рассудительной, доброй, милосердной девушкой с кошачьей грацией. В юности влюбилась в Николая Ростова и осталась ему верна, несмотря на его брак с княжной Марьей. В конце романа Соня остается одинокой, ухаживающей за престарелой графиней Ростовой.

В готовящейся экранизации в образе Сони будет 20-летняя Таисья Калинина, которая ранее сыграла главную роль в фэнтези «Красная шапочка», а также работала с Полиной Гухман в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!». В фильме 1956 года Соню играла Мэй Бритт, в советской версии — Ирина Губанова, в сериале 2007 года — итальянская актриса румынского происхождения Ана Катерина Морарью, а в экранизации ВВС 2016 года — Эшлин Лофтус.