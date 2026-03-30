Роман Льва Толстого «Война и мир» экранизировали более 10 раз, не все они были удачными. Пожалуй, канонической считается эпопея Сергея Бондарчука 1967 года. За новое прочтение классики взялся режиссер Сарик Андреасян. Его версия «Войны и мира» должна выйти уже в 2027 году. Режиссер не распространяется о съемках и дозированно делится информацией, кто же сыграет главных героев. На сегодня известен его выбор на роли Наташи Ростовой, Андрея Болконского, Пьера Безухова, Анатоля Курагина, Николая Ростова и Сони Ростовой. Мы решили сравнить, какими представали эти персонажи в наиболее известных экранизациях романа, и как их описывал сам Толстой.