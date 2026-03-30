Трейлер сериала «Гарри Поттер» побил рекорд просмотров в истории HBO

Трейлер нового сериала по вселенной «Гарри Поттера» установил рекорд по просмотрам за всю историю HBO. Как сообщает Life.ru, За первые 48 часов ролик собрал 277 миллионов просмотров на всех платформах.
На онлайн-канале HBO Max, где трейлер был опубликован два дня назад, его посмотрели более 7,9 миллиона раз. При этом пользователи поставили 236 тысяч лайков и свыше 150 тысяч дизлайков, что отражает неоднозначную реакцию фанатов на предстоящую адаптацию культовой франшизы.
Сериал станет новой экранизацией книг Джоан Роулинг, причем создатели обещают более детальное следование оригинальному сюжету по сравнению с фильмами. Действие первого сезона развернется вокруг сюжета «Гарри Поттера и философского камня». Премьера намечена на рождественские праздники 2026 года, однако точная дата пока не раскрывается.
Ранее сообщалось, что Джоан Роулинг понравился первый трейлер нового сериала про Гарри Поттера.