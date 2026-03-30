«Новые люди» предложили предупреждать о наличии вырезанных сцен в фильмах

Депутаты отметили, что непредоставление информации о факте удаления или изменения фрагментов фильма способно вводить граждан в заблуждение относительно характеристик приобретаемого продукта
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением обязать онлайн-платформы уведомлять зрителей о наличии вырезанных сцен из фильмов до начала его покупки. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что непредоставление информации о факте удаления или изменения фрагментов фильма способно вводить граждан в заблуждение относительно характеристик приобретаемого продукта, поскольку в условиях цифрового распространения аудиовизуального контента пользователь не имеет возможности предварительно ознакомиться с содержанием произведения в полном объеме.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих обязанность онлайн-платформ и иных распространителей аудиовизуальной продукции уведомлять пользователя до покупки или начала просмотра о том, что произведение распространяется в отредактированной или сокращенной версии», — указано в тексте письма.

Такое уведомление, по мнению авторов запроса, должно быть четким, визуально доступным и размещенным на странице фильма либо в карточке товара, с указанием факта внесения изменений и их общего характера (например, «версия отредактирована в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации»). Реализация инициативы позволит обеспечить соблюдение принципа прозрачности при предоставлении цифровых услуг и повысить уровень информированности потребителей, считают парламентарии.