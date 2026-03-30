С звезды сериала «Ольга» Трояновой вновь хотят взыскать штраф

У актрисы Яны Трояновой нашли новый штраф в размере 40 тысяч рублей
Яна ТрояноваИсточник: Legion-Media.ru

У актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) вновь появился долг перед приставами. «Газета.Ru» выяснила, что звезду сериала «Ольга» оштрафовали на 40 тысяч рублей.

В конце января суд взыскал с актрисы штраф, назначенный за нарушение законодательства об иностранных агентах. Ее привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ в октябре 2024 года. Однако актриса самостоятельно не погасила задолженность, поэтому деньги взыскали принудительно.

Согласно данным ФССП, с февраля 2026 года за Трояновой вновь числится долг. Она не выплатила исполнительский сбор по прошлому штрафу — 1144 рубля. А также ей выписали новый штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее Яна Троянова заявила в суде об отсутствии иностранного влияния.