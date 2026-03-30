Ксения Алферова призналась, что впервые затанцевала после развода

Ксения Алферова снова танцует. Актриса вернулась к любимому занятию спустя три года после болезненного разрыва с мужем. Трогательный момент, когда звезда впервые за долгое время импровизирует под музыку у себя дома, запечатлела на видео ее дочь и выложила в соцсети.
«Не знаю, как у вас, а меня прорвало! У меня большое “Ура” случилось. Мне, наконец, захотелось танцевать! И я это сделала!» — поделилась радостью знаменитость.
Актриса рассказала, что любила танцевать с детства и делала это всегда и везде. Но после тяжелого потрясения, которое произошло три года назад, у нее пропало желание танцевать. Алферова призналась, что прошла долгий путь, чтобы снова вернуть себе желание жить и танцевать.
