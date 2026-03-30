86-летний Виторган вышел на прогулку в Москве с женой и подросшими дочерями

Народный артист России Эммануил Виторган поделился с подписчиками кадрами из личной жизни. В своем личном блоге актер опубликовал снимок, на котором запечатлен во время прогулки с супругой и двумя маленькими дочерями. Семейство позировало на детской площадке в парке.
Сейчас Виторган женат на Ирине Млодик, которая младше него на 23 года. Супруги воспитывают двух дочерей: восьмилетнюю Этель и шестилетнюю Клару.
Подробности появления детей на свет супруги предпочитают не афишировать. Они никак не комментируют ходившие в СМИ слухи о возможном использовании ЭКО или услугах суррогатной матери.
