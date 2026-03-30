Переехавший в Израиль актер «Следа» показал фото с женой, дочерью и особенным сыном

Актер Евгений Кулаков, исполнитель роли программиста Ивана Тихонова в сериале «След», выложил в соцсетях семейные фотографии с отдыха. Кадры, сделанные на пляже, запечатлели артиста вместе с женой Ольгой Бужор, их детьми и домашним питомцем. Снимками Кулаков поделился в личном блоге.
Звезда телесериала ранее сообщал, что переехал в Израиль в сентябре 2022 года. Первым страну с сыном, которому поставлен диагноз ДЦП, покинул сам актер.
Как рассказывал Кулаков, их ситуацию служба национального страхования Израиля разбирала персонально и в итоге предоставила 18-летнему на тот момент Илье вид на жительство.
Позже к ним присоединились супруга артиста Ольга Бужор с их дочерью Никой.