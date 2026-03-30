Вдовец Людмилы Гурченко рассказал о ее любимых занятиях

Вдовец Людмилы Гурченко рассказал о любимых домашних занятиях актрисы
Людмила Гурченко и ее муж Сергей СенинИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Вдовец актрисы Людмилы Гурченко Сергей Сенин рассказал РИА Новости о любимых домашних занятиях артистки.

«Любила в выходные лежать в кроватке, шить, придумывать наряды. Репетировала танцы, но лежа, придумывала роли лежа. Кровать была ее любимым местом», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что гости в доме артистки бывали редко, так как она не любила шумные посиделки. Однако Гурченко могла с легкостью стать звездой вечера в окружении близких людей.

Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 года на 76-м году жизни. Она стала известна благодаря ролям в фильмах «Карнавальная ночь», «Вокзал для двоих» и «Любовь и голуби».

Артистка не только играла драматические роли, но и выступала с сольными музыкальными номерами и записала около 17 альбомов.​