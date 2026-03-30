Эвелина Бледанс рассказала, как ее сын отметит 14-летие

Актриса Эвелина Бледанс посетила премьеру комедии «Королек моей любви» с возрастной пометкой 16+ вместе со своим сыном Семеном, которому на днях исполнится 14 лет. Как сообщает Life.ru, на мероприятии она поделилась планами по организации дня рождения наследника.
«У него будет три празднования. Первый день — на ферме, потом у нас Гарри Поттер, а затем — гламурная вечеринка для девчонок. Так что как настоящую свадьбу гуляем, все три дня», — рассказала знаменитость.
По словам актрисы, дорогие гаджеты именинника не интересуют, а нравятся ему волшебные палочки по мотивам «Гарри Поттера».
«У него много разных знакомых девочек, невест. Я их всех знаю, сама выбираю», — заявила она.
Бледанс также дает сыну советы быть джентльменом и относиться к девушкам как к леди.
