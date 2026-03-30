Алферова призналась, что три года восстанавливалась после предательства Бероева

Актриса Ксения Алферова впервые публично рассказала о том, как переживала расставание со своим бывшим супругом Егором Бероевым, и призналась, что ей понадобилось три года, чтобы восстановиться. Как сообщает Life.ru, об этом артистка написала у себя в Telegram-канале.
Знаменитость прожила в браке с Бероевым более 20 лет. За это время пара успела вырастить дочь, сотрудничать в работе и открыть благотворительный фонд. Однако в 2022-м году выяснилось, что они фактически разошлись и все это время скрывали факт развода от публики. По словам актрисы, после расставания она утратила интерес даже к своему любимому занятию — танцам.
«Три назад случилось в моей жизни землетрясение. Мне было совсем не до танцев. Меня как отрубило! Даже в мыслях я танцевать не могла, ушло это состояние из меня совсем», — сообщила звезда.
Артистке потребовалось больше трех лет для восстановления. Сейчас она снова ощущает легкость бытия и получает удовольствие от жизни.
«Мне наконец захотелось танцевать! И я это сделала», — рассказала Алферова, подчеркнув, что танец стал для нее символом пробуждения.
