Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алферова призналась, что три года восстанавливалась после предательства Бероева

Актриса прожила в браке с Бероевым более 20 лет
Ксения Алферова и Егор Бероев

Актриса Ксения Алферова впервые публично рассказала о том, как переживала расставание со своим бывшим супругом Егором Бероевым, и призналась, что ей понадобилось три года, чтобы восстановиться. Как сообщает Life.ru, об этом артистка написала у себя в Telegram-канале.

Знаменитость прожила в браке с Бероевым более 20 лет. За это время пара успела вырастить дочь, сотрудничать в работе и открыть благотворительный фонд. Однако в 2022-м году выяснилось, что они фактически разошлись и все это время скрывали факт развода от публики. По словам актрисы, после расставания она утратила интерес даже к своему любимому занятию — танцам.

«Три назад случилось в моей жизни землетрясение. Мне было совсем не до танцев. Меня как отрубило! Даже в мыслях я танцевать не могла, ушло это состояние из меня совсем», — сообщила звезда.

Артистке потребовалось больше трех лет для восстановления. Сейчас она снова ощущает легкость бытия и получает удовольствие от жизни.

«Мне наконец захотелось танцевать! И я это сделала», — рассказала Алферова, подчеркнув, что танец стал для нее символом пробуждения.

Ранее Ксения Алферова растрогала поклонников кадрами со 104-летней бабушкой.