Члиянц планирует попросить Собянина организовать временный Дом кино

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Сергей Члиянц предложил воссоздать Дом кино и планирует обратиться с соответствующей просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом Члиянц рассказал в интервью ТАСС.
«Нужно обязательно возродить Дом кино. Это может стать краеугольным камнем развития кинематографа. Я вижу насколько моим коллегам не хватает общения друг с другом. Не существует ни одного места, где мы могли бы встречаться и обсуждать идеи и кино. Я бы даже организовал инициативную группу и обратился к мэру Москвы Сергею Собянину», — сказал Члиянц.
Он отметил, что временный Дом кино можно было бы организовать на базе кинотеатра «Октябрь». «Нам некуда ходить, негде встречаться, негде обмениваться идеями. Даже с представителями государства покалякать о наших скорбных делах негде. Мы не хотим ходить в Госдуму, мы хотим, чтобы они к нам ходили, как раньше и было», — резюмировал режиссер.