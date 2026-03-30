Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Члиянц планирует попросить Собянина организовать временный Дом кино

Дом можно было бы организовать на базе кинотеатра «Октябрь», отметил режиссер и продюсер
Сергей Члиянц
Сергей ЧлиянцИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Сергей Члиянц предложил воссоздать Дом кино и планирует обратиться с соответствующей просьбой к мэру Москвы Сергею Собянину. Об этом Члиянц рассказал в интервью ТАСС.

«Нужно обязательно возродить Дом кино. Это может стать краеугольным камнем развития кинематографа. Я вижу насколько моим коллегам не хватает общения друг с другом. Не существует ни одного места, где мы могли бы встречаться и обсуждать идеи и кино. Я бы даже организовал инициативную группу и обратился к мэру Москвы Сергею Собянину», — сказал Члиянц.

Он отметил, что временный Дом кино можно было бы организовать на базе кинотеатра «Октябрь». «Нам некуда ходить, негде встречаться, негде обмениваться идеями. Даже с представителями государства покалякать о наших скорбных делах негде. Мы не хотим ходить в Госдуму, мы хотим, чтобы они к нам ходили, как раньше и было», — резюмировал режиссер.