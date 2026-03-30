Фильм «Ветер» Сергея Члиянца получил благословение патриарха Кирилла

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Получивший четыре «Ники» фильм «Ветер» режиссера и продюсера Сергея Члиянца получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом в интервью ТАСС сообщил Члиянц, отметив, что показ ленты главе Русской православной церкви состоялся в частном порядке.
«Он [Патриарх] мне перезвонил через несколько дней и сказал: “Все в порядке, вас благословили”. Я уточнил, могу ли говорить об этом публично, и получил ответ: “Можете”», — рассказал режиссер.
По его словам, для него было принципиально важно получить оценку фильма с духовной точки зрения, поскольку в центре картины находятся вопросы веры и внутреннего поиска. «Внутри моего фильма есть вопросы поиска Бога. Веры, гордыни. Для меня это было важно», — отметил Члиянц.
Ранее на премии «Ника», картина «Ветер» режиссера Сергея Члиянца получила четыре награды за «Лучший игровой фильм», «Лучший звук», «Лучшая операторская работа» и «Лучший сценарий».
О фильме
В основе картины — сценарий Петра Луцыка и Алексея Саморядова, написанный в 1996 году. Сюжет «Ветра» разворачивается в недалеком будущем в уцелевшей после войны и развала страны станице. Дома у главных героев Кати и Ивана не осталось ни еды, ни денег. Мужчина отправляется на поиски еды к морю, пообещав возлюбленной не возвращаться с пустыми руками. В пути Иван встречает попутчика Сергея, с которым ведет беседу о конце света, жизни и смерти.
В главных ролях снялись дебютанты Даниил Феофанов и Серафима Гощанская. Роль попутчика в «Ветре» исполнил Олег Васильков.