Умерла голливудская актриса Мэри Бет Херт

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Американская актриса Мэри Бет Херт, известная по ролям в фильмах «Интерьеры» (Interiors) и «Мир от Гарпу» (The World According to Garp), умерла в США в возрасте 79 лет. Об этом пишет журнал The Variety.
Актриса умерла в субботу в пансионате в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Причиной смерти, предположительно, стали последствия болезни Альцгеймера, которая была диагностирована у Херт в 2015 году.
«Она была актрисой, супругой, сестрой, матерью, тетей, другом, и она исполняла эти роли изящно и с добродушной свирепостью. И хотя мы испытываем горе, есть позитивная составляющая в том, что она больше не страдает и теперь воссоединилась в покое со своими сестрами», — цитирует журнал совместное заявление ее дочери Молли и мужа, сценариста и режиссера Пола Шредера.
Мэри Бет Херт родилась в 1946 году в штате Айова. Она начинала карьеру, играя в постановках на Бродвее, за что трижды номинировалась на премию «Тони». Актриса наиболее известна по фильмам «Интерьеры» Вуди Аллена и «Мир по Гарпу», в котором снялась вместе с Робином Уильямсом.