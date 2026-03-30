Гендиректор «Ленфильма» рассказала о направлении развития киностудии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. «Ленфильм» будет развиваться исключительно в интересах кинопроизводства, на его территории «не будет ресторанов и кафе в промышленных масштабах». Об этом в интервью ТАСС заявила генеральный директор киностудии Надежда Андрющенко.
В декабре 2025 года решением президента России студия была полностью передана городу. В Смольном сообщали, что 100% акций кинокомпании уже находятся в собственности Петербурга.
«Решение, принятое президентом России, — это исторический момент в развитии “Ленфильма”. В указе главы государства четко сказано: “В целях развития кинопроизводства Российской Федерации”. И “Ленфильм” будет развиваться исключительно в интересах кинопроизводства. А поддержка города и государства позволят вернуть студии статус одного из лидеров российской киноиндустрии», — сказала Андрющенко.
Глава киностудии отметила, что «Ленфильм» был и остается неотъемлемой частью культурного пространства Ленинграда-Петербурга. «С киностудией всегда сотрудничали выдающиеся представители творческих союзов — театральные деятели, художники, литераторы, журналисты, актеры. Это взаимодействие обогащает и создает особую атмосферу культурной столицы», — добавила она.
Единое ленфильмовское пространство
Ранее в ряде городских СМИ появилась информация о возможных планах по созданию на территории киностудии креативного квартала с ресторанами, шоурумами и общественными площадками. Комментируя вопрос об актуальности таких планов, Андрющенко отметила, что главная задача «Ленфильма» — снимать кино. «Конечно, мы открыты для сотрудничества с молодыми специалистами, креативными индустриями, профильными объединениями — это важная часть жизни современной студии. Но важно понимать: мы не торгово-развлекательный центр, здесь не будет ресторанов и кафе в промышленных масштабах», — подчеркнула она.
Отдельные пространства киностудии — фойе, музейный зал, несколько помещений, работают как выставочная зона, указала гендиректор. «Там мы проводим мероприятия, посвященные истории “Ленфильма”, юбилеям наших классиков и памятным датам, и, безусловно, хочется их оснастить современно, реализовать в концепции единого ленфильмовского пространства, которое даст возможность горожанам и гостям прикоснуться к магии создания кино», — пояснила Андрющенко.
5 марта «Ленфильму» исполнилось 112 лет. На киностудии было снято более 1 500 кинокартин, многие из которых являются частью золотого фонда отечественного кино. Каждый год на «Ленфильме» реализуются более 150 разных проектов — от рекламных роликов и клипов, до фильмов «Майор Гром», «Воздух» или сериалов «Король и Шут», «Мастер и Маргарита». Среди вышедших недавно собственных картин студии — дебютная работа Ирины Бас «Детка», документальные проекты «Последний теплоход» Ильи Желтякова, «Маяк Петра Великого» Александра Позднякова.