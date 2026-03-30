Гендиректор «Ленфильма» рассказала о направлении развития киностудии

Ранее в ряде городских СМИ появилась информация о возможных планах по созданию на территории киностудии креативного квартала с ресторанами, шоурумами и общественными площадками. Комментируя вопрос об актуальности таких планов, Андрющенко отметила, что главная задача «Ленфильма» — снимать кино. «Конечно, мы открыты для сотрудничества с молодыми специалистами, креативными индустриями, профильными объединениями — это важная часть жизни современной студии. Но важно понимать: мы не торгово-развлекательный центр, здесь не будет ресторанов и кафе в промышленных масштабах», — подчеркнула она.