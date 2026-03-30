Члиянц подаст заявку на питчинг в Минкульт для съемок фильма «Седой»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Режиссер и продюсер Сергей Члиянц приступил к работе над фильмом «Седой» по сценарию Юрия Короткова. Как отметил режиссер в интервью ТАСС, он планирует подавать заявку на поддержку фильма в Министерство культуры РФ.
«Прямо сейчас мы ведем работу над фильмом “Седой” по сценарию Юры Короткова (“Девятая рота”, “Стиляги” — прим. ТАСС). Проводим кастинг, ищем натуру. Будем подаваться в Минкульт», — сказал он.
Режиссер отметил, что не планирует обращаться в Фонд кино за финансовой поддержкой, потому что он выделяет средства только зрительским картинам.
«На данном этапе я не могу доказать, что она по потенциалу аналогична мейджорам. Мне нравится кино содержательное, а зрительское оно или нет — время покажет», — сказал он.